भारत-पाकिस्तानमध्ये तणाव पुन्हा वाढला; शहबाज शरीफांचा भारताला थेट इशारा, उमर अब्दुल्लांनीही पाकला सुनावलं

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील पाण्याचा वाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी भारताला थेट इशारा देत पाकिस्तानचं पाणी ही ‘रेड लाइन’ असल्याचं म्हटलं आहे. पाण्याच्या हक्काला धक्का पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याला थेट उत्तर दिलं जाईल, असा इशारा शरीफ यांनी दिला आहे. इस्लामाबादमध्ये ‘यादगार-ए-फतह’ या विजय स्मारकाच्या उद्घाटनावेळी शरीफ बोलत होते..ते म्हणाले, पाकिस्तानला शांतता हवी आहे, पण त्याचा अर्थ पाकिस्तान कमकुवत आहे, असा काढू नये, असं त्यांनी म्हटलं आहे. भारताने आपल्या जलस्रोतांबाबत योग्य भूमिका घ्यावी, अन्यथा परिणामांना सामोरं जावं लागेल, असा सूर त्यांच्या वक्तव्यात होता. शरीफ यांच्या या वक्तव्यावर जम्मू-कश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी जोरदार पलटवार केला आहे..India Pakistan UN : आपल्याच नागरिकांवर बॉम्ब हल्ले करणाऱ्या देशाने आम्हाला शिकवू नये, दहशतवादावरुन भारताने पाकिस्तानला सुनावले खडे बोल.पाकिस्तान काश्मीरच्या लोकांसाठी आपण मोठे हितचिंतक असल्याचं सांगत असतो; मग काश्मीरच्या नद्यांचा प्रश्न आला की हीच चिंता कुठे जाते, असा सवाल उमर अब्दुल्ला यांनी केला आहे. उमर अब्दुल्ला यांनी सिंधु जल करारामुळे जम्मू-कश्मीरला आपल्या नद्यांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करता आला नाही, असा दावा केला आहे. चिनाबमधून पिण्याच्या पाण्याचा वापर, तुलबुल प्रकल्प आणि मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांशी संबंधित मर्यादांचा त्यांनी उल्लेख केला आहे. ‘या नद्या आमच्या आहेत आणि त्यांच्यावर आमचाही हक्क आहे,’ अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे..Ajit Doval: अजित डोवालांचा मास्टरप्लॅन! पाकिस्तानचं नाक दाबलं; तालिबानसोबत ऐतिहासिक करार अन् हिंदूंना आवाहन.सिंधु जल करार १९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झाला होता. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या या करारानुसार रावी, ब्यास आणि सतलुज या पूर्वेकडील नद्या भारताच्या वापरासाठी, तर सिंधु, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्या मुख्यतः पाकिस्तानच्या वाट्याला गेल्या होत्या. मात्र, भारताला पश्चिमेकडील नद्यांमधून ठराविक मर्यादेत घरगुती वापर, शेती आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी पाण्याचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर एप्रिल 2025 मध्ये भारताने हा करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे आता पाण्याच्या मुद्द्यावर दोन्ही देशांमधील राजकीय संघर्ष पुन्हा तीव्र होताना दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.