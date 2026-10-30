India Poverty Report: भारतात गरिबांची संख्या घटतेय; पण गरीब-श्रीमंत दरी आणखी रुंदावतेय!

New Delhi: भारतातील गरिबी काही प्रमाणात कमी झाल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे. मात्र त्याच वेळी देशातील गरीब आणि श्रीमंतांच्यामधील दरी रुंदावल्याचा दावाही या अहवालात करण्यात आला आहे. भारतात आर्थिक प्रगतीचा फायदा सर्वांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचलेला नाही, असेही हा अहवाल सांगतो. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.INDIA SQUAD UPDATE : भारतीय संघात बदल... प्रमुख गोलंदाजाची माघार; अचानक झालेल्या बदलाने समीकरण बिघडले, अपडेट्स टीमची घोषणा.जागतिक बँकेने नुकताच पॉवर्टी अँड इक्विटी ब्रिफ - ऑक्टोबर २०२६ हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. त्यात भारतातील गरीब आणि श्रीमंतांच्या सद्यस्थितीबाबत निरिक्षणे नोंदविण्यात आलेली आहेत. २०११ मध्ये देशातील २७.१ टक्के लोक अत्यंत गरिबीत होते. २०२३ मध्ये हे प्रमाण घसरून २.६ टक्क्यांवर आले. दररोजच्या खर्चाच्या निकषांनुसार गरिबीत असलेल्या लोकांचे प्रमाणही ५७.७ टक्क्यांवरून १६.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. या बदलामुळे सुमारे ४९.६ कोटी लोक दारिद्र्य रेषेच्या वर आले आहेत..Premium|Navratri Festival Economy : गरबा-दांडियाच्या खर्चातून फिरते अर्थचक्र; नवरात्रोत्सवात छोट्या व्यवसायांना संधी.श्रीमंत आणि गरीब दरी वाढतेयगरिबी कमी झाली असली, तरी उत्पन्नातील विषमता कायम आहे. २०२३ मध्ये सर्वाधिक वेतन मिळवणाऱ्या १० टक्के कर्मचाऱ्यांचे वेतन सर्वात कमी वेतन मिळवणाऱ्या १० टक्के कामगारांच्या तुलनेत सुमारे १३ पट जास्त होते. यावरून आर्थिक प्रगतीचा फायदा सर्वांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचलेला नाही, हे स्पष्ट होते..जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, २०२३ मध्ये भारताचा गिनी निर्देशांक २३ होता. उत्पन्न किंवा उपभोगाचे वितरण किती समान अथवा असमान आहे, हे मोजण्यासाठी या निर्देशांकाचा वापर केला जातो. मात्र, श्रीमंत कुटुंबांचा उपभोग सर्वेक्षणांत पूर्णपणे नोंदवला जात नसल्याने विषमतेचे प्रमाण प्रत्यक्षापेक्षा कमी दिसते असे मानले जाते..दररोज ४.२० डॉलरच्या निकषानुसार, २०२३ मध्ये ग्रामीण भागातील गरिबीचे प्रमाण १९.३ टक्के, तर शहरी भागातील प्रमाण ८.६ टक्के होते. २०१७ ते २०२३ दरम्यान देशात सुमारे १३.४ कोटी रोजगार वाढले. ग्रामीण महिलांच्या रोजगारातील सहभागाचाही यात महत्त्वाचा वाटा होता. मात्र, रोजगार वाढूनही महागाईचा विचार करता वेतनवाढ मर्यादित राहिल्याचे अहवालातून दिसते. त्यामुळे गरिबी कमी करण्याबरोबरच स्थिर रोजगार, चांगले वेतन आणि ग्रामीण भागात आर्थिक संधी वाढवणे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.