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India Poverty Report: भारतात गरिबांची संख्या घटतेय; पण गरीब-श्रीमंत दरी आणखी रुंदावतेय!

World Bank data shows a sharp decline in poverty in India: भारतातील गरिबीचे प्रमाण गेल्या १२ वर्षांत मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. मात्र, श्रीमंत आणि गरिबांच्या कामगारांच्या वेतनातील तफावत अजूनही मोठी आहे.
World Bank data shows a sharp decline in poverty in India

World Bank data shows a sharp decline in poverty in India - AI Image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: भारतातील गरिबी काही प्रमाणात कमी झाल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे. मात्र त्याच वेळी देशातील गरीब आणि श्रीमंतांच्यामधील दरी रुंदावल्याचा दावाही या अहवालात करण्यात आला आहे. भारतात आर्थिक प्रगतीचा फायदा सर्वांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचलेला नाही, असेही हा अहवाल सांगतो.

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