भारताची ऐतिहासिक कामगिरी, रेल्वेवरून क्षेपणास्त्र डागलं; अग्नि प्राइमची चाचणी यशस्वी, शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा

Agni Prime Missile: भारताची संरक्षण संसोधन आणि विकास संस्था म्हणजेच डीआरडीओने इंटरमिजिएट रेंजच्या अग्नि प्राइम क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली. ही चाचणी ऐतिहासिक अशी ठरलीय. कारण नव्या पिढीचं हे क्षेपणास्त्र रेल्वे आधारीत मोबाईल लाँचरमधून प्रक्षेपित करण्यात आलं. ही चाचणी यशस्वी ठरल्यानं भारताच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेलाय..पहिल्यांदाच एखाद्या विशेष पद्धतीने डिझाइन केलेल्या रेल्वे लाँचरवरून क्षेपणास्त्र डागण्यात आलं. यामुळे कॅनिस्टराइज्ड लाँच सिस्टिम असलेल्या निवडक देशांमध्ये समावेश झाला. कॅनिस्टराइज्ड लाँच सिस्टिम ही रेल्वे नेटवर्कवर चालते आणि त्याद्वारे क्षेपणास्त्र डागता येतात..२ हजार किमी पर्यंत मारा करण्याची क्षमताअग्नि प्राइम हे अग्नि सीरीजमधलं सर्वात आधुनिक असं क्षेपणास्त्र आहे. मध्यम पल्ल्याच्या अंतरावर मारा करण्यासाठी या क्षेपणास्त्राचा वापर होतो. २ हजार किलोमीटर पर्यंत हे क्षेपणास्त्र निशाणा साधू शकतं. यात अनेक अद्यायवत फिचर्स आहेत. शत्रूच्या तळांना अचूक लक्ष्य करू शकतं. कमी वेळेत क्षेपणास्त्र डागता येतं. .भारताच्या क्षेपणास्त्राची ताकद वाढलीअग्नि प्राइम हे बंद डब्यासारख्या कॅनिस्टरमध्ये ठेवलं जातं असल्यानं पाऊस, धूळ, ऊन यापासून संरक्षण होतं. हे क्षेपणास्त्र भारताच्या स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांडसाठी तयार केलं आहे. याची चाचणी ओडिशातील चांदीपूर इंटिग्रेटेड टेस्ट रेंजमध्ये घेण्यात आली. याआधी क्षेपणास्त्र ठरलेल्या ठिकाणांहून डागली जात होती. पण या लाँचरमुळे शत्रूला आता चकवा देता येऊ शकेल. रेल्वेवर आधारित लाँच करण्याच्या या क्षमतेमुळे भारताच्या क्षेपणास्त्राची ताकद अनेकपटींनी वाढलीय. .काय आहेत वैशिष्ट्ये?रेल्वे आधारित मोबाईल लाँचरची सिस्टिम ही खास डिझाइन करण्यात आलीय. ही रेल्वे नेटवर्कवर कोणत्याही विशेष तयारीशिवाय चालू शकते. क्रॉस कंट्री मोबिलिटी यामुळे मिळते. जंगल, पर्वत किंवा मैदानी भागात सहज नेता येऊ शकते. तसंच कमी वेळेत मोबाईल लाँचर थांबताच क्षेपणास्त्र डागता येऊ शकते. अंधारात, धुक्यात कमी दिसत असतानाही ते सुरक्षित असून चोख काम पार पाडतं.