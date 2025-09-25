देश

भारताची ऐतिहासिक कामगिरी, रेल्वेवरून क्षेपणास्त्र डागलं; अग्नि प्राइमची चाचणी यशस्वी, शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा

Agni Prime Launching : भारताने रेल्वे आधारित मोबाईल लाँचरवरून अग्नि प्राइम या नव्या पिढीच्या क्षेपणास्त्राचं प्रक्षेपण केलं. ही चाचणी यशस्वी ठरल्यानं भारताच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेलाय.
सूरज यादव
Agni Prime Missile: भारताची संरक्षण संसोधन आणि विकास संस्था म्हणजेच डीआरडीओने इंटरमिजिएट रेंजच्या अग्नि प्राइम क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली. ही चाचणी ऐतिहासिक अशी ठरलीय. कारण नव्या पिढीचं हे क्षेपणास्त्र रेल्वे आधारीत मोबाईल लाँचरमधून प्रक्षेपित करण्यात आलं. ही चाचणी यशस्वी ठरल्यानं भारताच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेलाय.

