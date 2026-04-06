Iran War Aid India : पठ्ठ्यानं १० रुपयांचं अंडं २५ हजारांना खरेदी केलं! इराणसाठी भारतीय व्यक्तीची अनोखी मदत

Humanitarian Aid Iran : रोख रक्कम, सोने, दागिने आणि वस्तूंच्या स्वरूपात कोट्यवधींच्या देणग्या जमा झाल्या. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील लोकांनी उत्स्फूर्तपणे मदत केली. इराणी दूतावासाने भारतीय जनतेच्या सहकार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
Ladakh Donation Drive Iran

India Extends Humanitarian Support to Iran : अमेरिका-इस्रायल युती आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील विविध भागांतील लोक इराणी नागरिकांच्या मदतीसाठी पुढे येत आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या रोख रकमा, सोने, दागिने आणि इतर वस्तूंच्या स्वरूपात देणग्या जमा होत आहेत. मात्र या दरम्यान सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारी एक घटना लेह जिल्ह्यात घडली आहे. एका अंडे लिलावात तब्बल २५००० रुपयांना विकले गेले आहे. ते अंडे इराणला मदत व्हावी म्हणून एका स्थानिक रहिवाशाने विकत घेतले आहे.

