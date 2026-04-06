Iran War Aid India : पठ्ठ्यानं १० रुपयांचं अंडं २५ हजारांना खरेदी केलं! इराणसाठी भारतीय व्यक्तीची अनोखी मदत

India Extends Humanitarian Support to Iran : अमेरिका-इस्रायल युती आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील विविध भागांतील लोक इराणी नागरिकांच्या मदतीसाठी पुढे येत आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या रोख रकमा, सोने, दागिने आणि इतर वस्तूंच्या स्वरूपात देणग्या जमा होत आहेत. मात्र या दरम्यान सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारी एक घटना लेह जिल्ह्यात घडली आहे. एका अंडे लिलावात तब्बल २५००० रुपयांना विकले गेले आहे. ते अंडे इराणला मदत व्हावी म्हणून एका स्थानिक रहिवाशाने विकत घेतले आहे. .एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना स्थानिक रहिवासी शब्बीर हुसेन यांनी सांगितले, "सर्वांना माहीत आहे की एक अंड्याची बाजारातील किंमत साधारण १० रुपये असते.पण मी २५,००० रुपये केवळ त्या अंड्यांची किंमत म्हणून दिले नाहीत. इराणमधील मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना वाचा फोडण्यासाठी आणि त्यांना मदत पोहोचवण्यासाठी ही रक्कम दिली आहे. आम्ही आमचे प्राणही अर्पण करण्यास तयार आहोत. आम्ही या समाजासाठी जगतो. आमच्या नेत्याने दिलेल्या प्रत्येक आज्ञेचे पालन करणे हे आमचे कर्तव्य आहे, पण अद्याप त्यांनी कोणतीही विशिष्ट आज्ञा दिलेली नाही.".Iran Israel War : युद्धात होरपळणाऱ्या इराणला भारताचा मदतीचा हात, काश्मीरमधील लोकांनी भांडी, पैसे अन् सोने केले दान.काश्मीर आणि लडाखमधून मोठी मदत जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील सर्व पंथांच्या लोकांनी इराणी जनतेला मदत करण्यासाठी उत्स्फूर्तपणे देणग्या दिल्या आहेत. काश्मीर आणि इराण यांच्यातील ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने शिया संघटनांनी जनतेला देणग्या देण्याचे आवाहन केले. यात रोख रक्कम, सोने, चांदीचे दागिने, तांब्याची भांडी आणि इतर मौल्यवान वस्तूंचा समावेश आहे. लहान मुलेही आपल्या 'पिगी बँक्स' रिकाम्या करून मदत करत आहेत..मार्च २०२६ मध्ये इराणी दूतावासाने युद्धपीडितांसाठी आर्थिक आणि वैद्यकीय मदतीची विनंती केली होती. भारतातील लोक, विशेषतः जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांनी या आवाहनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. अनेक ठिकाणी घर-घरातून, मशिदींमधून आणि स्वयंसेवी संघटनांमार्फत निधी संकलन मोहिमा राबवल्या गेल्या..इराणी दूतावासाने या मदतीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना म्हटले होते की, "हृदयात कृतज्ञता बाळगून, आम्ही काश्मीरच्या थोर जनतेचे मनापासून आभार मानतो. त्यांनी आपल्या मानवतावादी मदतीद्वारे आणि एकजुटीद्वारे इराणच्या जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचे कार्य केले. हा सद्भाव आम्ही कधीही विसरणार नाही. धन्यवाद, भारत.".