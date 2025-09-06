देश

India Tallest Ganesha Idol Immersion: भारतातील सर्वात उंच गणपती मूर्तीचे विसर्जन, भक्ती, उत्साह आणि भावनिक निरोपाचा क्षण, पाहा व्हिडिओ

Khairatabad 69 Foot Tall Ganesh Idol Immersion: खैरताबाद येथे ११ दिवसांपासून पूजा केलेल्या उंच गणेश मूर्तीचे विसर्जन शनिवारी दुपारी हुसेनसागर येथे वैदिक स्तोत्रांमध्ये पूर्ण झाले. यावेळी मोठी गर्दी होती.
Khairatabad 69 Foot Tall Ganesh Idol Immersion

Khairatabad 69 Foot Tall Ganesh Idol Immersion

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

गणेशोत्सव आज (६ सप्टेंबर) अनंत चतुर्दशीनिमित्त मोठ्या थाटामाटात संपत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र गणेशोत्सवाच्या उत्साहात बुडाला आहे. बाप्पाच्या भक्तीचा रंग चढला आहे. राज्यातील मोठे गणपती विसर्जनासाठी मार्गस्थ झाले आहे. विशेषतः हजारो भाविक लालबागचा राजा पाहण्यासाठी गर्दी करत आहेत. या दिवसातही मोठी गर्दी दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे भारतातील सर्वात उंच गणपतीचा विसर्जन सोहळा मोठ्या दिमाखात पार पडला आहे. याचा व्हिडिओ आणि मनमोहक फोटो समोर आले आहेत.

