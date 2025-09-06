India Tallest Ganesha Idol Immersion: भारतातील सर्वात उंच गणपती मूर्तीचे विसर्जन, भक्ती, उत्साह आणि भावनिक निरोपाचा क्षण, पाहा व्हिडिओ

गणेशोत्सव आज (६ सप्टेंबर) अनंत चतुर्दशीनिमित्त मोठ्या थाटामाटात संपत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र गणेशोत्सवाच्या उत्साहात बुडाला आहे. बाप्पाच्या भक्तीचा रंग चढला आहे. राज्यातील मोठे गणपती विसर्जनासाठी मार्गस्थ झाले आहे. विशेषतः हजारो भाविक लालबागचा राजा पाहण्यासाठी गर्दी करत आहेत. या दिवसातही मोठी गर्दी दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे भारतातील सर्वात उंच गणपतीचा विसर्जन सोहळा मोठ्या दिमाखात पार पडला आहे. याचा व्हिडिओ आणि मनमोहक फोटो समोर आले आहेत. .हैदराबादमधील ६९ फूट उंच खैरताबाद गणेश मूर्तीची विसर्जन मिरवणूक शनिवारी (६ सप्टेंबर २०२५) दुपारी १.०४ वाजता पूर्ण झाली. पोलिसांनी जमिनीवर आणि आकाशात अडथळे दूर करण्यासाठी केलेल्या कडक सुरक्षा व्यवस्थेमुळे मध्य हैदराबादमधील बहुतेक व्यावसायिक आणि कार्यालयीन भागातून बाहेर पडून मिरवणुकीला सुमारे पाच तास लागले. मूर्तीचा आकार लक्षात घेता हुसेनसागर तलावाच्या मध्यभागी असलेली ग्रॅनाइट बुद्ध मूर्ती ५८ फूट उंच आहे..Ganesh Visarjan 2025 : बाप्पाला काढ ना पप्पा, तो पाण्यात बुडतोय; गणरायाला निरोप देताना कोल्हापुरातील चिमुकला भावूक; पाहा VIDEO.खैरताबादमध्ये सकाळी ७.४४ वाजता स्थापना स्थळापासून मिरवणूक पुढे सरकत असतानाच वायरिंगमध्ये थोडासा गोंधळ निर्माण झाला. मूर्तीच्या वर बसलेल्या पोलीस अधिकारी आणि स्वयंसेवकांनी मार्ग मोकळा करून केबल्स बाजूला केले. खैरताबादमध्ये सकाळी ६ वाजेपासून मूर्तीचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची गर्दी सुरू झाली. शहरातील दूरच्या भागातून मेट्रोने दर्शनस्थळी पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. .भाविक टेलिफोन भवनजवळील मिरवणूक मार्गाच्या जवळ असलेल्या लकडिकापुल मेट्रोवर पोहोचले होते. नेकलेस रोडजवळील मिरवणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात जिथे मूर्ती विसर्जित करण्यासाठी एक खास क्रेन तयार करण्यात आली होती. तिथे बॅरिकेड्स उडी मारून प्रतिमा टिपण्यासाठी आणि प्रार्थना करण्यासाठी एकमेकांशी धावणाऱ्या भाविकांची गर्दी होती. .Satara Ganpati Visarjan Video : भगवान शंकराची कृपा? मामाच्या डोक्यावर सुरक्षित नाचतो गणपती! पाहा अद्भुत क्षण.बॅरिकेड्समुळे भाविकांना एकाच लेनमध्ये ठेवण्यात आले होते. तर महाकाय मूर्ती विसर्जनासाठी तलावाजवळील लेनमध्ये नेण्यात आली होती. क्रेनने मूर्तीला गाडीतून हलकेच हलवले आणि दुपारी १.२१ वाजता हुसेन सागर तलावाच्या तपकिरी पाण्यात उतरवले. मोठ्या भक्तीभावात या गणपतीचे विसर्जन करण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.