Nepal Flood: नेपाळच्या मदतीला भारत धावला! महापुरामुळे वीज संकट; मागणीनुसार अतिरिक्त वीजपुरवठा करणार

नेपाळमधील विनाशकारी पुरामुळे वीज निर्मितीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. अनेक जलविद्युत प्रकल्पांवर परिणाम झाल्यामुळे, वीज निर्मिती क्षमतेत अंदाजे ५५० मेगावॅटची घट झाली आहे. या कठीण काळात नेपाळला मदत करण्यासाठी भारत पुढे सरसावला आहे. सामान्य वीजपुरवठा कायम ठेवण्यासाठी भारत आता गरजेनुसार नेपाळला अतिरिक्त वीज पुरवण्याची तयारी करत आहे. .भारताच्या ऊर्जा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुरामुळे निर्माण झालेली वीज निर्मितीतील तूट भरून काढण्यासाठी अतिरिक्त वीज आयातीला मंजुरी देण्याची विनंती नेपाळने भारताला केली आहे. नेपाळच्या विनंतीनुसार, भारत गरजेनुसार वीजपुरवठा करेल. २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी त्रिशुली आणि लेंदे खोला नदीच्या खोऱ्यात आलेल्या अचानक आलेल्या पुरामुळे नेपाळच्या अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यामुळे अनेक जलविद्युत प्रकल्पांचे कामकाज विस्कळीत झाले..Nepal Flood Viral Video : नेपाळमधील महापुरात देवदूत बनून आली म्हैस, तरुणाचा वाचवला जीव; हृदयस्पर्शी व्हिडिओ पाहून नेटकरीही भावूक .वीज निर्मितीमध्ये अंदाजे ५५० मेगावॅटची घट झाली. पुरापूर्वी नेपाळची एकूण स्थापित वीज निर्मिती क्षमता ४,२०० मेगावॅटपेक्षा जास्त होती. परिणामी, नेपाळकडून भारताला होणारा वीजपुरवठा देखील अंदाजे ४०० मेगावॅटने कमी झाला. भारतीय अधिकाऱ्यांच्या मते, नेपाळला वीजपुरवठा होऊनही देशाच्या देशांतर्गत वीजपुरवठ्यावर कोणताही लक्षणीय परिणाम होणार नाही. कारण भारताकडे एक मजबूत राष्ट्रीय वीज जाळे आणि पुरेशी वीज निर्मिती क्षमता असल्यामुळे तात्पुरती टंचाई सहजपणे भरून काढता येते. .Nepal Flood : नेपाळच्या महापुरादरम्यान थरारक घटना ! एका साडीने वाचवला २१ जणांचा जीव; चेन्नईतील भाविकांनी सांगितली आपबीती.नेपाळच्या रसुवा आणि नुवाकोट जिल्ह्यांमधील अनेक जलविद्युत प्रकल्पांचेही अचानक आलेल्या पुरामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शेकडो कामगार आणि कर्मचारी बेपत्ता आहेत. नऊ जलविद्युत प्रकल्पांमधील अंदाजे ५३७ कामगार अजूनही बेपत्ता असल्याचे वृत्त आहे. ढिगारे आणि चिखलाने बंद झालेल्या बोगद्यांमध्ये अडकलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा बचाव पथके सध्या प्रयत्न करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.