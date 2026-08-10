India Unemployment Rate: तरुणांसाठी नोकरीची चिंता कायम! देशातील बेरोजगारीची स्थिती ‘जैसे थे’; दर ५.५ टक्क्यांवर स्थिर

नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी सध्या फार मोठा बदल झालेला नाही. चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या तिमाहीत देशातील बेरोजगारीचा दर आणि काम करणाऱ्या लोकसंख्येचं प्रमाण जवळपास स्थिर राहिलं आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे..सरकारच्या अहवालानुसार, या तिमाहीत देशातील बेरोजगारीचा दर ५.५ टक्के राहिला आहे. मागील वर्षी याच काळात तो ५.६ टक्के होता. म्हणजेच एका वर्षात बेरोजगारीच्या प्रमाणात केवळ ०.१ टक्क्यांची घट झाली आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या क्षेत्रात फार मोठी सुधारणा झाली नसल्याचं चित्र आहे..Unemployment News: देशातील बेरोजगारीचा दर ५.५ टक्क्यांवर स्थिर; जूनमध्ये महिलांमधील बेरोजगारी वाढली, तरुणांबाबतही चिंताजनक आकडे.जून २०२६ मध्ये कामगार लोकसंख्या गुणोत्तर ५१.४ टक्के राहिलं आहे. मे महिन्याच्या तुलनेत यात कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, जून २०२५ मधील ५१.२ टक्क्यांच्या तुलनेत त्यात ०.२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे..शहरी भागातील बेरोजगारीच्या आकडेवारीत मात्र काहीसा दिलासा मिळाला आहे. जून २०२५ मध्ये शहरांमधील बेरोजगारीचा दर ७.१ टक्के होता. जून २०२६ मध्ये तो ६.६ टक्क्यांवर आला आहे. म्हणजेच शहरांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण काहीसं कमी झालं आहे. दुसरीकडे, ग्रामीण भागातील बेरोजगारीच्या दरात फारसा बदल झालेला नाही..या अहवालातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे महिलांचा रोजगारातील सहभाग. जून २०२६ मध्ये देशातील महिलांचा कामगार क्षेत्रातील दर ३२.७ टक्के राहिला आहे. मागील वर्षी याच महिन्यात हा दर ३२ टक्के होता. ग्रामीण भागातील कामगार लोकसंख्या गुणोत्तर ५३.८ टक्के, तर शहरी भागात ४६.८ टक्के राहिलं आहे..Outsourced Hiring: आउटसोर्स भरती म्हणजे युवकांचे शोषण; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, सरकारी भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह.दरम्यान, एप्रिल ते जून २०२६ या काळात देशात १५ वर्षे आणि त्यापुढील वयोगटातील सरासरी ५६.६ कोटी लोकांकडे रोजगार होता. यामध्ये ४०.२ कोटी पुरुष आणि १६.४ कोटी महिलांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.