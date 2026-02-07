Piyush Goyal on India-US Trade Deal: भारताच्या इतिहासात 'हा' दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल - पियूष गोयल

Union Minister Piyush Goyal addressing the media on the historic India–US trade agreement

Union Minister Piyush Goyal addressing the media on the historic India–US trade agreement

India–US Trade Agreement Marks a Historic Milestone : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतरिम व्यापार कारास शुक्रवारी रात्री उशीरा अंतिम रूप देण्यात आले. संयुक्त निवेदन जगासमोर सादर करण्यात आले आणि त्याचे व्यापक स्वागत करण्यात आले.

तर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतरिम व्यापार करारानंतर, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी दोन्ही देशांच्या हितासाठी हा एक मोठा करार असल्याचे वर्णन केले. तसेच गोयल म्हणाले की, हा दिवस भारताच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल.

यावेळी पियूष गोयल म्हणाले की,  हिरे, औषधी, कॉफी, आंबा आणि इतर अनेक वस्तू अमेरिकेला शुल्कमुक्त निर्यात केल्या जातील. अनेक भारतीय कृषी उत्पादने आता शुल्काशिवाय अमेरिकेला निर्यात करता येतील. यामध्ये चहा, मसाले, नारळ तेल, वनस्पती मेण, सुपारी, ब्राझील नट्स आणि विविध फळे आणि भाज्यांचा समावेश आहे.

तसेच पियूष गोयल यांच्या मते, भाज्यांची मुळे, धान्ये, बार्ली, बेकरी उत्पादने, कोको उत्पादने, तीळ, खसखस ​​आणि लिंबूवर्गीय रस यांनाही परस्पर शुल्कातून सूट देण्यात येईल आणि आता ते अमेरिकन बाजारात शुल्कमुक्त असतील.

याचबरोबर मंत्री पियूष गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, अमेरिकेने चीनवर ३५ टक्के आणि बांगलादेशवर २० टक्के कर लादला आहे, तर भारतावर केवळ १८ टक्के कर लादला जाईल.

