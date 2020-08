Video: पाण्यात 16 तास अडकलेल्या युवकाची हवाई दलाकडून सुटका...

बिलासपूर (छत्तीसगड): एक युवक पाण्याच्या प्रवाहात 16 तास अडकला होता. अनेकांना प्रयत्न करूनही युवकाला पाण्यातून बाहेर काढता येत नव्हते. पोलिस आणि रेस्क्यू टीमला अपयश आले. अखेर भारतीय हवाई दलाने या युवकाची सुखरूप सुटका केली. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

देशातील विविध भागांमध्ये जोरदार पाऊस पडत आहे. पावसामुळे ठिकठिकाणी पूर आला असून, जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. यादरम्यान बिलासपूरजवळच्या खुंटाघाट धरण परिसरात एक युवक तब्बल 16 तास पाण्यात अडकला होता. पाण्याचा वेगही वाढत होता. युवक जीव मुठीत धरून बसला होता. याबाबतची माहिती रतनपूर पोलिसांना मिळाली. पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, पाण्याचा प्रवाह जोरात असल्याने रतनपूर पोलिस आणि रेस्क्यू टीमला तरुणाला बाहेर काढण्यात अपयश आले. अखेर, याबाबतची माहिती भारतीय हवाई दलाला देण्यात आली. काही वेळातच भारतीय हवाई दलाचे हेलिकॉफ्टर घटनास्थळी दाखल झाले आणि युवकाची सुखरूप सुटका केली.

#WATCH Indian Air Force (IAF) chopper today rescued a man at Khutaghat Dam near Bilaspur in Chhattisgarh. Due to heavy flow in the dam, IAF was requested to carry out a rescue operation: Dipanshu Kabra, IG Bilaspur Range (Video source-Bilaspur Police) pic.twitter.com/IaGddp2gt6

— ANI (@ANI) August 17, 2020