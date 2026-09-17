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Indian Railways: जवानांच्या शौर्याला सलाम! रेल्वेत आजीवन मोफत प्रवास; शौर्यपदक विजेत्यांसह कुटुंबीयांनाही लाभ, संरक्षण मंत्रालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Gallantry Medal Winners Get Lifetime Free Railway Travel: शौर्यपदक विजेत्या जवानांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रथम श्रेणी, एसी-द्वितीय व एसी चेअर कारमधून देशभर आजीवन मोफत रेल्वे प्रवासाची सुविधा; ऑनलाइन नोंदणी व ई-पासद्वारे तिकीट बुकिंग
Indian Railways Offers Lifetime Free Travel to Gallantry Medal Winners and Families With Online E Pass Booking From 2026

Indian Railways Offers Lifetime Free Travel to Gallantry Medal Winners and Families With Online E Pass Booking From 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील शौर्य पदक विजेत्या जवानांना रेल्वेमध्ये आजीवन मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय संरक्षण मंत्रालयाकडून घेण्यात आला आहे. या सुविधेचा लाभ संबंधित पदक विजेत्यासह त्याचा पती किंवा पत्नीलाही मिळू शकेल. अविवाहित असतानाच हुतात्मा झालेल्या पदक विजेत्यांच्या पालकांना देखील ही सुविधा मिळू शकेल.

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