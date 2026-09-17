Indian Railways: जवानांच्या शौर्याला सलाम! रेल्वेत आजीवन मोफत प्रवास; शौर्यपदक विजेत्यांसह कुटुंबीयांनाही लाभ, संरक्षण मंत्रालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली : भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील शौर्य पदक विजेत्या जवानांना रेल्वेमध्ये आजीवन मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय संरक्षण मंत्रालयाकडून घेण्यात आला आहे. या सुविधेचा लाभ संबंधित पदक विजेत्यासह त्याचा पती किंवा पत्नीलाही मिळू शकेल. अविवाहित असतानाच हुतात्मा झालेल्या पदक विजेत्यांच्या पालकांना देखील ही सुविधा मिळू शकेल..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.पोर्टलवर नोंदणीची सोयया निर्णयानुसार पात्र लाभार्थींना प्रथम श्रेणी, द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी आणि वातानुकूलित चेअर कारमधून प्रवास करता येईल. या सुविधेसाठी पात्र व्यक्तींना ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी भारतीय रेल्वेच्या रेल्वे सवलत कार्ड पोर्टलवर नोंदणीची सोय असेल..ऑनलाइन ई-पास मिळणारनोंदणी केल्यानंतर संबंधित लाभार्थींची माहिती आणि पात्रतेची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर ऑनलाइन ई-पास उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या ई-पासच्या आधारे रेल्वे प्रवासासाठी तिकीट काढता येईल. पात्र लाभार्थींना एक नोव्हेंबर २०२६ पासून भारतीय रेल्वेच्या ऑनलाइन तिकीट प्रणालीतून बुकींग करता येईल..Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.देशभर प्रवास करणे शक्य‘आयआरसीटीसी’च्या संकेतस्थळावरून तिकीट बुकिंगची सुविधा उपलब्ध होईल. देशाच्या संरक्षणासाठी बलिदान देणारे जवान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा सन्मान करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शौर्यपदक विजेते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रवासाच्या सुविधेमुळे देशभरात रेल्वेने प्रवास करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.