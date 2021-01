लष्कराने परत धाडला चीनचा सैनिक; वाट चुकून घुसला होता भारतीय हद्दीत

नवी दिल्ली : भारतीय सेनेने पूर्व लडाखमध्ये शुक्रवारी पकडलेल्या चीनच्या सैनिकाला आज पुन्हा चीनकडे सुपूर्द केलं आहे. भारतीय सैन्यातील अधिकाऱ्यांनी याबाबतची माहिती दिली. हा चीनी सैनिक 8 जानेवारी रोजी चुकून वास्तविक नियंत्रण रेषा पार करुन भारतीय सीमा हद्दीत आला होता.

चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा सैनिकाला शुक्रवारी सकाळी पूर्व लडाखच्या पँगाँग सरोवराच्या दक्षिण किनाऱ्यावरील भागात भारतीय सैन्याकडून पकडलं गेलं. चिनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेषा पार करुन भारतीय हद्दीत आला होता. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पूर्व लडाखमध्ये सकाळी 10 वाजून 10 मिनिटांनी चुशूल-मोल्दो सीमेच्या ठिकाणी या सैनिकाला परत चीनकडे सोपवलं गेलं.

The Chinese PLA soldier who was apprehended on 8th January was handed back to China at Chushul-Moldo at 10.10 AM today: Indian Army https://t.co/iitBluKSNe pic.twitter.com/hmlM2BFejX

