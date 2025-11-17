आता प्रादेशिक सैन्यातही महिलांना संधी मिळणार, भारतीय लष्कराचा प्रायोगिक तत्वावर विचार

भारतीय लष्कराला संलग्न असणाऱ्या प्रादेशिक सैन्यात आता महिलांच्या समावेशासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महिलांचाही प्रादेशिक सैन्यात समावेश करण्याबाबत एक पायलट प्रोजेक्ट लष्कराकडून सुरू करण्यात येणार आहे. यात काही बटालियनमध्ये भरती सुरू केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. भारताच्या लष्करातील सर्व विभागांमध्ये महिलांना संधी देऊन नारी शक्ती मोहिमेला बळकट करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. त्यातलाच एक भाग म्हणून प्रादेशिक सैन्यात महिलांचा समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचं म्हटलं जातंय..सध्या प्रायोगिक तत्वावर प्रादेशिक सैन्यातील काही बटालियनमध्ये महिलांना संधी दिली जाणार आहे. त्यानंतर महिलांच्या समावेशासंदर्भात अहवाल पाहून इतर बटालियन आणि विभागात त्यांना संधी देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो असं सांगण्यात येत आहे..बिहारमध्ये नव्या सरकारच्या शपथविधीचा मुहूर्त अन् ठिकाण ठरलं, पंतप्रधान मोदी राहणार उपस्थित.देशात सध्या सशस्त्र दलात वैद्यकीय सेवेशिवाय कॉर्प्स ऑफ इंजिनिअर्स, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, आर्मी एअर डिफेन्स, आर्मी सर्विस्ह कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डनन्स कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड मेकॅनिकलसह १० शाखांमध्ये महिलांचा समावेश आहे..प्रादेशिक सेनेत सध्या भारतात विविध भागात ५० हजारांहून अधिक कर्मचारी आहेत. ते ६५ पेक्षा जास्त विभागांमध्ये काम करतायत. देशात प्रादेशिक सेनेचा अधिनियम १८ ऑगस्ट १९४८ मध्ये अस्तित्वात आलाय. भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी यांनी ९ ऑक्टोबर १९४९ ला प्रादेशिक सेनेचं औपचारिक उद्घाटन केलं होतं..प्रादेशिक सैन्यानं आतापर्यंत अनेक मोठ्या लष्करी मोहिमांमध्ये महत्वाचं योगदान दिलंय. १९६२,१९६५ आणि १९७१ चं युद्ध, श्रीलंकेत राबवलेलं ऑपरेशन पवन, पंजाब, जम्मू काश्मीरमधील मोहिमा यांचा समावेश आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.