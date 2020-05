नवी दिल्ली : भारतीय लष्करातील अधिकारी सुमन गावनी यांना संयुक्त राष्ट्र संघाचा मिलिट्री जेंडर अ‍ॅडव्होकेट हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. गावनी ठरणार पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या पहिल्या भारतीय ठरल्या आहेत. पहिल्यांदा भारतीय सैन्यदुताला या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात येणार आहे.

सुमन या संयुक्त राष्ट्र संघाची एक मोहीम अंतर्गत दक्षिण सुदानमध्ये तैनात होत्या. नुकतीच त्यांनी आपली ही मोहीम पूर्ण केली आहे. सुमन गावनी यांच्यासोबत ब्राझिलच्या लष्कराच्या कमांडर कर्ला मॉन्टेइरो डे कास्त्रो अराउजो यांनादेखील मिलिट्री जेंडर अ‍ॅडव्होकेट या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात येणार आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाचे प्रमुख अँतोनियो गुतारेस यांनी सुमन गावनी आणि कर्ला मॉन्टेइरो डे कास्त्रो अराउजो यांच्या नावाची निवड केली. यावेळी सुमन गावनी या सर्वांसाठी एक आदर्श ठरतील असंही अराउजो यावेळी म्हणाले. तत्पूर्वी, त्या गावनी सुदानमध्ये एका मोहिमेवर होत्या.

