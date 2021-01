भारतीय रेल्वेने घडवला इतिहास; सुरु केली जगातील पहिली हॉस्पिटल ट्रेन 'लाईफलाईन एक्सप्रेस'

नवी दिल्ली- भारतीय रेल्वेने कोरोना महामारीच्या काळातही (Indian Railway) इतिहास रचला आहे. रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय रेल्वेने जगातील पहिली हॉस्पिटल ट्रेन (Hospital Train) बनवून रिकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे. जगातील ही अशाप्रकारची पहिलीच ट्रेन आहे.

रेल्वे मंत्रालयानुसार, रेल्वेला लाईफलाईन एक्सप्रेस (The Lifeline Express) असं नाव देण्यात आलं आहे. या ट्रेनमध्ये हॉस्पिटलमध्ये असणाऱ्या सर्व सुविधा आहेत. रेल्वे मंत्रालयाने ट्विटरच्या माध्यमातून हॉस्पिटल ट्रेनचे फोटो शेअर केले आहेत.

लाईफलाईन एक्सप्रेस ट्रेन आसामच्या बदरपूर स्टेशनवर तैनात असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या हॉस्पिटल ट्रेनमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे उपकरणे आणि डॉक्टर्सची टीम असणार आहे. ज्यात 2 मॉडर्न ऑपरेसन थिएटर आणि 5 ऑपरेटिंग टेबलसोबत अन्य सुविधा उपलब्ध असतील. लाईफलाईन एक्सप्रेसमध्ये रुग्णांच्या मोफतमध्ये उपचाराची सुविधा आहे. रेल्वे मंत्रालयाने शेअर केलेल्या फोटोंमधून अंदाजा येऊ शकतो की, ट्रेनमध्ये सर्व अत्याधुनिक सुविधा आहेत.

India’s only and the World’s first hospital train:

"The Lifeline Express" train is presently stationed at the Badarpur stn in Lumding Div. of NFR in Assam serving patients free of cost

The train is equipped with 2 modern operation theatres,5 operating tables & other facilities. pic.twitter.com/sOUDdW5qn3

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) January 2, 2021