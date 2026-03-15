Railways Loyalty Program : तिकीट, चहा, जेवण अन् लोअर बर्थ...सगळं काही एकदम फ्री! रेल्वेची भन्नाट योजना...

रेल्वे विभाग प्रवाशांसाठी भन्नाट योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. त्यानुसार प्रवाशांना ट्रेनमध्ये मोफत चहा-नाश्ता, जेवण, लोअर बर्थ आणि लाऊंजसारख्या सुविधा मिळणार आहेत. विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना रेल्वे प्रवासाकडे आकर्षित करणं हा या मागचा उद्देश आहे. त्यासाठी रेल्वे 'लॉयल्टी प्रोग्राम' सुरू करणार आहे. .या अंतर्गत रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना प्रत्येक किलोमीटरनुसार रिवॉर्ड पॉइंट्स दिले जाणार आहेत. हे पॉइंट्स त्यांना जेवणापासून ते तिकिटांसाठी वापरता येणार आहे. यासंदर्भात बोलताना, रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, ''आयआरसीटीसी पोर्टल डिजिटल वॉलेटसारखे अपडेट केले जाणार आहे. प्रवासी जितका जास्त लांबचा प्रवास करेल, तितके जास्त रेल पॉइंट्स त्याला मिळतील. हे पॉइंट्स प्रवाशांच्या आधारशी लिंक असलेल्या आयआरसीटीसी खात्यात जमा केले जातील. त्यामुळे फसवणुकीची शक्यता जवळजवळ राहणार नाही. हे पॉइंट्स रोख पैशांसारखे वापरता येणार आहेत.''.ही योजना सुरुवातीला पायलट प्रोजेक्ट म्हणून वंदे भारत आणि तेजस एक्सप्रेससारख्या प्रीमियम गाड्यांमध्ये सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे. ती यशस्वी ठरली तर नंतर सर्व मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांमध्येही लागू केली जाणार आहे. रेल्वेच्या मते, ही योजना लोकप्रिय ठरण्याची शक्यता आहे. ७ हजारांहून अधिक रेल्वे स्थानके, साडेतीन हजार किलोमीटरहून जास्त अंतराच्या गाड्या आणि तीन कोटी प्रवासी यात कव्हर होणार आहेत..या योजनेअंतर्गत तिकीट बुक करताना प्रवाशांना भाड्यात सवलत मिळू शकते. तसेच जमा झालेल्या पॉइंट्सच्या आधारे पूर्ण तिकीटही मोफत मिळण्याची शक्यता आहे. प्रवासादरम्यान रेल्वे स्टेशनवरील लक्झरी लाऊंजमध्येही मोफत आराम करता येईल. तसेच ई-कॅटरिंगमधून ऑर्डर करून ट्रेनमध्ये आवडीचे जेवण मोफत मागवता येईल. याशिवाय थर्ड एसीवरून सेकंड एसी आणि सेकंड एसीवरून फर्स्ट एसीमध्ये तिकीट अपग्रेड करण्याची सुविधाही मिळण्याची शक्यता आहे.