Indian Railways Hydrogen Train: देशातील पहिला प्रयोग हरियानात! डिझेलविना, प्रदूषणविरहित धावणार हायड्रोजन रेल्वे; रेल्वे मंत्रालयाचा हिरवा कंदील

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला जात आहे. देशातील पहिली पूर्णतः स्वदेशी बनावटीची हायड्रोजन रेल्वे लवकरच हरियानातील जिंद-सोनिपत मार्गावर धावणार आहे. मात्र तारखेची घोषणा अद्याप केलेली नाही. रेल्वे मंडळाने दहा डब्यांच्या या हायड्रोजन रेल्वेला व्यावसायिक वापरासाठी मंजुरी दिली आहे. .प्रदूषणमुक्त आणि शाश्वत वाहतुकीच्या दिशेने भारतीय रेल्वेने टाकलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. चाचणीत सुरक्षा, विश्वासार्हता आणि देशातील लोहमार्गांवर धावण्याची क्षमता हे निकष रेल्वेने पूर्ण केले. ही रेल्वे डिझेल किंवा ओव्हरहेड इलेक्ट्रिक वायरऐवजी हायड्रोजन घटावर चालते. रेल्वेला दहा डबे (दोन इंजिन + आठ प्रवासी डबे) असतील..पथदर्शी प्रकल्पनवीन रेल्वे बांधण्याबरोबरच सध्याच्या डिझेल 'डेमू'' रेल्वेचे हायड्रोजन रेल्वेमध्ये रूपांतर करण्याचा १११.८३ कोटी रुपयांचा पथदर्शी प्रकल्पही हाती घेण्यात आला आहे. यामध्ये डिझेलऐवजी स्वच्छ हायड्रोजन घट, साठवण टाक्या, बॅटरी आणि अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालींचा वापर केला जाणार आहे..रेल्वेची प्रमुख वैशिष्ट्ये व कार्यक्षमताहायड्रोजनचे रूपांतर विजेमध्ये करतात. या विजेवर रेल्वेचे इंजिन चालतेकोणतेही घातक उत्सर्जन होत नाही; केवळ पाण्याची वाफ बाहेर पडते.२०३० पर्यंत शून्य उत्सर्जन उद्दिष्टडिझेल इंजिनांना पर्याय व प्रदूषण कमी करण्याचे भारतीय रेल्वेचे ध्येय'हायड्रोजन फॉर हेरिटेज' योजनाआगामी काळात ३५ हायड्रोजन रेल्वे प्रामुख्याने विशेषतः डोंगराळ आणि वारसास्थळ मार्गांवर या रेल्वे धावतील.पूर्णतः स्वदेशी बनावट'मेक इन इंडिया' अंतर्गत चेन्नईतील 'इंटिग्रल कोच फॅक्टरी'मध्ये (आयसीएफ) निर्मिती२,८०० कोटी रुपयेप्रकल्पासाठी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद७० कोटी रुपयेपायाभूत सुविधांवर खर्च(प्रति मार्ग).