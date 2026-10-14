रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! २७ ऑक्टोबरपासून काउंटरवरील तिकिटांनाही मिळणार विमा संरक्षण; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

INDIAN RAILWAYS INSURANCE COVERAGE FOR OFFLINE TICKETS: रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आतापर्यंत ऑनलाइन तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांना मिळणारे विमा संरक्षण आता रेल्वे स्थानकावरील तिकीट काउंटरवरून तिकीट घेणाऱ्यांनाही मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले असून, २७ ऑक्टोबर २०२६ पासून काउंटरवरून काढलेल्या सर्व रेल्वे तिकिटांसाठी विमा संरक्षण देणे बंधनकारक असणार आहे. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात अपयश आल्यास त्याची थेट जबाबदारी रेल्वे बोर्डावर असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे..रेल्वे प्रवाशांच्या विम्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयओडिशामध्ये जून २०२३ मध्ये झालेल्या भीषण रेल्वे अपघातानंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले. या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वेतील सुरक्षा व्यवस्था आणि 'कवच' या अपघात प्रतिबंधक यंत्रणेच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात प्रवाशांच्या सुरक्षेशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा आढावा घेतला. यामध्ये रेल्वे रुळांभोवती कुंपण घालणे, पादचारी पूल उभारणे आणि प्रवाशांना विमा संरक्षण देणे या मुद्द्यांचाही समावेश होता..रेल्वेच्या सुरक्षा उपायांवर न्यायालयाची नाराजीरेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजनांमध्ये अपेक्षित प्रगती झालेली नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. रेल्वे प्रशासनाकडून सुरक्षा उपाययोजना केल्या जात असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांची पुरेशी अंमलबजावणी झालेली दिसत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..तसेच, सुरक्षेसाठी केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचाही पूर्ण वापर झालेला नसल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणात आले. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने प्रत्यक्ष कामाचा तपशील आणि निर्धारित उद्दिष्टे पूर्ण न होण्यामागची कारणे सादर करावीत, असे निर्देश देण्यात आले.सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, केंद्र सरकारच्या वतीने आणखी वेळ मागण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश तूर्त स्थगित ठेवला..१६ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणीकाउंटरवरून तिकीट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांना विमा संरक्षण देण्यासाठी रेल्वेला यापूर्वीही पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. मात्र, या बाबतीत प्रगती न झाल्याने न्यायालयाने आता २७ ऑक्टोबरपासून हा नियम अनिवार्य केला आहे.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासन या कालावधीत विमा संरक्षणासह इतर सुरक्षा उपायांची कितपत अंमलबजावणी करते, याकडे प्रवाशांचे लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.