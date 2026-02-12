देश

Railway Ticket Booking Update : रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी!, १ मार्चपासून 'तिकीट बुकिंग सिस्टीम'मध्ये होणार मोठा बदल!

Indian Railways Latest News: जाणून घ्या, नेमका कोणता आहे बदल आणि या निर्णयाबाबत रेल्वेने काय म्हटलं आहे?
Indian Railways announces major booking system update and UTS app shutdown from March 1.

Indian Railways announces major booking system update and UTS app shutdown from March 1.

Mayur Ratnaparkhe
Railway Ticket Booking System Change : भारतीय रेल्वे १ मार्चपासून UTS (Unreserved Ticketing System) अ‍ॅप बंद करत आहे. याचा अर्थ असा की प्रवाशांना आता जनरल आणि प्लॅटफॉर्म तिकिटे बुक करण्यासाठी नवीन सुपर अ‍ॅप, रेलवनवर अवलंबून राहावे लागेल. रेल्वेने म्हटले आहे की हा बदल प्रवाशांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर सर्व सेवा देण्यासाठी केला जात आहे.

आतापर्यंत, प्रवासी यूटीएस अ‍ॅपद्वारे जनरल आणि प्लॅटफॉर्म तिकिटे ऑनलाइन खरेदी करू शकत होते. मात्र आता, १ मार्चनंतर हे अ‍ॅप काम करणार नाही. त्याची जागा रेलवन अ‍ॅप घेईल,  जे गेल्या वर्षी लाँच झाली होते. रेलवनचे वर्णन रेल्वेचे "वन-स्टॉप डिजिटल प्लॅटफॉर्म" असे केले जात आहे.

'रेलवन अ‍ॅप' फक्त जनरल तिकिटांपुरते मर्यादित नाही. हे आरक्षित तिकीट बुकिंग, प्लॅटफॉर्म तिकीट बुकिंग, लाईव्ह ट्रेन रनिंग स्टेटस, कोच पोझिशन, प्लॅटफॉर्म माहिती आणि पीएनआर स्टेटस यासारख्या सर्व आवश्यक सेवा एकाच ठिकाणी प्रदान करते.

आयआरसीटीसी रेल कनेक्ट, एनटीईएस, रेल मदत आणि फूड ऑन ट्रॅक सारख्या सेवा देखील अॅपमध्ये एकत्रित केल्या आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांना वेगळे अॅप्स डाउनलोड करण्याची आवश्यकता नाही.

