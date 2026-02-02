देश

Indian Railways Fare Cut : रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा! दहा गाड्यांचे तिकीट दर स्वस्त होणार

Railway Fare Reduced: प्रदीर्घ काळापासून रेल्वे प्रवाशांच्या मागणीवर रेल्वेने आता मोठा निर्णय घेतला आहे.
लाखो रेल्वे प्रवाशांसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे. प्रदीर्घ काळापासून रेल्वे प्रवाशांच्या मागणीवर रेल्वेने आता मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता एप्रिलच्या मध्यापासून देशभरातील दहा प्रमुख रेल्वेगाड्यांचा सुपरफास्टचा दर्जा काढून टाकला जाणार आहे. यासोबतच, या गाड्यांचे भाडेही कमी केले जाईल, ज्यामुळे सामान्य प्रवाशांवरील भार कमी होईल. 

महत्त्वाचे म्हणजे, या सर्व गाड्या आता नियमित एक्सप्रेस श्रेणी अंतर्गत धावतील आणि त्यांच्या क्रमांकांमध्येही बदल केला जाईल. ही नवीन रेल्वे व्यवस्था १३ ते १६ एप्रिल दरम्यान लागू केली जाणार आहे.

यासाठी प्रवाशांनी असा युक्तिवाद केला होता की, जेव्हा गाड्या सुपरफास्ट वेगाने धावत नसतील तेव्हा अतिरिक्त शुल्क का आकारले पाहिजे?  रेल्वे सुपरफास्ट गाड्यांच्या नावाखाली सामान्य, स्लीपर आणि एसी कोचसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारते आहे. त्यामुळे आता  सुपरफास्ट दर्जा काढून टाकल्याने  हे अतिरिक्त भाडे आता देय राहणार नाही. रेल्वेचा असा विश्वास आहे की यामुळे भाडे तर्कसंगत होईल आणि प्रवाशांनाही दिलासा मिळेल.

सुपरफास्ट टॅगमधून काढून टाकल्या जाणाऱ्या गाड्यांमध्ये प्रयागराज रामबाग ते हावडा अशी विभूती एक्सप्रेस आणि हावडा ते कालका अशी प्रयागराज जंक्शन मार्गे नेताजी एक्सप्रेस यांचा समावेश आहे. विभूती एक्सप्रेस रामबाग आणि हावडा दरम्यान ३१ स्थानकांवर थांबते, तर नेताजी एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शनसह ३८ स्थानकांवर थांबते.

याशिवाय, वाराणसी आणि लखनऊ मार्गे धावणाऱ्या हावडा-डेहराडून कुंभ एक्सप्रेस, हावडा-डेहराडून उपासना एक्सप्रेस आणि हावडा-जम्मू तावी हिमगिरी एक्सप्रेस यासारख्या गाड्या देखील सुपरफास्ट यादीतून काढून टाकल्या जात आहेत. या गाड्यांमध्ये थांब्यांची संख्या जास्त आहे, ज्यामुळे त्यांचा प्रवास वेळ नियमित एक्सप्रेस गाड्यांसारखाच झाला होता.

