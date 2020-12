दहशतवाद्यांच्या बोगद्याचा बीएसएफने लावला शोध; पाकच्या बाजूला 200 मी. अंतरापर्यंत आत गेलं सैन्य

नवी दिल्ली : अलिकडेच भारतीय सैन्याने एक धाडसी ऑपरेशन केलं. यामध्ये पाकिस्तानच्या बाजूला असणाऱ्या एका जमिनीतील बोगद्याचा शोध घेत सैन्य 200 मीटर आतपर्यंत गेलं. याठिकाणी बोगद्याचे दुसरे टोक होते. हा बोगदा दहशतवाद्यांकडून भारतात घुसखोरी करण्यासाठी तयार केला गेला होता. याबाबतची माहिती सैन्य अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी दिली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगतिलं की, भारतीय सुरक्षा दल जवळपास 200 मीटर आतपर्यंत पाकिस्तानच्या बाजूला गेलं होतं. दहशतवादी या बोगद्याच्या वापर भारतात घुसखोरी करण्याच्या उद्देशाने करतात.

