व्हायरल पत्र, मौलवीसोबत निकाह अन्...; पाकिस्तानमध्ये गेलेली भारतीय महिला अचानक बेपत्ता, नेमकं काय घडलं?

प्रकाश पर्वानिमित्त पाकिस्तानमधील गुरुद्वारात माथा टेकण्यासाठी गेलेली भारतीय महिला अचानक बेपत्ता झाली आहे. सरबजीत कौर असं या महिलेचं नाव आहे. ही महिला मुळची पंजाबची असून ती १३ नोव्हेंबररोजी भाविकांच्या जत्थ्यासह पाकिस्तान गेली होती. मात्र, तिथून ती अचानक बेपत्ता झाली. ती नेमकी कुठं गेली? याची सध्या चर्चा सुरु आहे..या प्रकरणामुळे खळबळ सध्या चांगलीच खळबळ उडाली असून शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीकडून तिचा शोध घेतला जातो आहे. या बेपत्ता महिलेबाबत आता अनेक तर्कवितर्कही लावले जात आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, ही महिला पंजाबमधील तिच्या घरी एकटी राहत होती. तिचा पती गेल्या २० वर्षांपासून इग्लंडमधून तिला डंकी मार्गाने इंग्लंडला जायचं होतं. त्यामुळे ती जाणिवपूर्वक गायब झाली..याशिवाय गावकऱ्यांच्या मते, तिचे पाकिस्तानातील नासिर नावाच्या व्यक्तीशी संबंध होते, तिला भेटायण्यासाठी ती पाकिस्तानमध्ये गेली आणि तिथून ती गायब झाली. या दरम्यानच एक पत्र सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतं आहे. यात तिने पाकिस्तानमध्ये धर्मपरिवर्तन केल्याचं दिसतं आहे. तसेच तिने पाकिस्तानमध्ये एक मौलवीशी निकाह केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या पत्राची अद्याप पुष्टी होऊ शकलेली नाही..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरबजीत कौर या महिलेवर भारतात तीन गुन्हे दाखल होते. त्यातून ती आरोपमुक्त करण्यात आलं. तिला नवप्रीत आणि लवप्रीत अशी दोन मुलं या मुलांवरही एनडीपीएस अॅक्टनुसार गुन्हा दाखल आहे. याप्रकरणी तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. तसेच महिलेचं काही पाकिस्तान कनेक्शन आहे का? हे देखील तपासलं जातं असल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे..