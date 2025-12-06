देश

माझंच लग्न आहे...; इंडिगोच्या गोंधळात नवरदेव अडकला विमानतळावर, VIDEO VIRAL

इंडिगोने विमान उड्डाणं रद्द केल्यानं प्रवाशांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत. यात एका तरुणाचा व्हिडीओ सध्या तुफान व्हायरल होतोय. स्वत:च्या लग्नाला मला जाता येईना असं हसत हसत तरुण सांगताना दिसतोय.
इंडिगोचं वेळापत्रक कोलमडल्यानं सध्या देशभरातील विमानतळांवर मोठा गोंधळ बघायला मिळत आहे. शेकडो विमानं रद्द झाल्यानं अनेक तास प्रवासी विमानतळावर अडकून पडले आहेत. यात कुणी जवळच्या नातेवाईकाच्या अंत्यदर्शनासाठी निघालंय तर कुणी अस्थी विसर्जनाला निघालंय. काही जण लग्नसमारंभाला जातायत तर काहींच्या परीक्षा, मुलाखती आहेत. पण इंडिगोने उड्डाणं रद्द केल्यानं प्रवासी हताशपणे विमानतळांवर बसले आहेत.

