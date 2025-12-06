माझंच लग्न आहे...; इंडिगोच्या गोंधळात नवरदेव अडकला विमानतळावर, VIDEO VIRAL

इंडिगोचं वेळापत्रक कोलमडल्यानं सध्या देशभरातील विमानतळांवर मोठा गोंधळ बघायला मिळत आहे. शेकडो विमानं रद्द झाल्यानं अनेक तास प्रवासी विमानतळावर अडकून पडले आहेत. यात कुणी जवळच्या नातेवाईकाच्या अंत्यदर्शनासाठी निघालंय तर कुणी अस्थी विसर्जनाला निघालंय. काही जण लग्नसमारंभाला जातायत तर काहींच्या परीक्षा, मुलाखती आहेत. पण इंडिगोने उड्डाणं रद्द केल्यानं प्रवासी हताशपणे विमानतळांवर बसले आहेत..इंडिगोची विमान उड्डाणं रद्द होण्यास २ डिसेंबरपासून सुरूवात झालीय. ती स्थिती आजही तशीच आहे. एअरलाइनने नव्या एफडीटीएल नियमांमुळे पायलट आणि क्रू मेंबर्स उपलब्ध नसल्यानं हे घडल्याचं म्हटलंय. गेल्या चार दिवसात १२०० पेक्षा जास्त विमान उड्डाणं रद्द झाली. यात ५ डिसेंबरलाच ७५० विमानांचं उड्डाण रद्द झालं. दिल्ली विमानतळावरच २३५ विमानांचं उड्डाण रद्द करण्यात आलं..दक्षिण मुंबईत रिक्षाला का परवानगी नाही? कारण काय.मुंबई, हैदराबाद, बंगळुरू, पुणे या ठिकाणच्या विमानतळांवर परिस्थिती गंभीर बनली आहे. प्रवाशांच्या खासगी आयुष्यावरही याचा परिणाम झालाय. सध्या अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यातील एका व्हिडीओत तरुण सांगतो की, माझं लग्न आहे, मी नवरदेव आहे पण माझ्याच लग्नात जाऊ शकत नाहीय..ऑनलाइन रिसेप्शनकर्नाटकातील हुबळी इथं एक नवदाम्पत्य त्यांच्या लग्नाच्या रिसेप्शनसाठी निघालं होतं. पण विमान रद्द झाल्यानं त्यांना रिसेप्शनमध्ये ऑनलाइन हजेरी लावण्याची वेळ आली. मेधा आणि संगम दास हे बंगळुरूहून हुबळीला पोहोचणार होते. पण विमान २० तास लेट झाल्यानंतर रद्द केलं गेलं. ७०० पाहुणे रिसेप्शनला उपस्थित होते पण ज्यांना शुभेच्छा द्यायच्या होत्या ते दाम्पत्य प्रत्यक्षात हजर नव्हतं..इंडिगोमुळे न झालेली भेट घडलीवीस तासापेक्षा अधिक काळ प्रवासी विमानतळावरतीच अडकून पडले आहेत काहींना तर लग्नाचं रिसेप्शन सोहळा देखील ऑन स्क्रीन करावा लागला वेगवेगळ्या मार्गांनी प्रवास करत प्रवासी पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशातच कोईमत्तूर वरून सुरतला जाण्यासाठी निघालेल्या हरिहरन यांना विमानसेवा बिघडल्यामुळे मुंबईत उतरताच अनेक दिवसांपासून भेट न झालेल्या मामेभावाची भेट झाली ते त्याच्या लग्नात पोहोचू शकले नाहीत मात्र आज मुंबईत भेट झाल्यामुळे काही गोष्टी चांगल्यासाठीच होताच अशी भावना हरीहरण यांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.