International Cheetah Day: कुनोमध्ये रोमांचक क्षण! मादी चित्ता आणि दोन छाव्यांची जंगलात एंट्री, मुख्यमंत्र्यांनी दाखवला हिरवा झेंडा

जागतिक चित्ता दिनाचे औचित्य साधत, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी गुरुवारी कुनो राष्ट्रीय उद्यानात (KNP) वीरा नावाच्या एका मादी चित्त्याला आणि तिच्या १० महिन्यांच्या दोन छाव्यांना (Cubs) जंगलात (Wild) मुक्त केले..अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चित्त्यांना कुनोच्या पारोंद वन क्षेत्रात सोडण्यात आले. हे क्षेत्र उद्यानाच्या प्रमुख पर्यटन भागांपैकी एक आहे. या कार्यक्रमानंतर बोलताना मुख्यमंत्री यादव म्हणाले की, भारताच्या चित्ता पुनरुत्पादन (reintroduction) कार्यक्रमाने वेग घेतला आहे. कुनोमध्ये आता मुखी (Mukhi) या भारत-जन्मलेल्या मादी चित्त्याच्या तिसऱ्या पिढीतील छावे (cubs) आहेत, जिने नोव्हेंबरमध्ये जन्म दिला..मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, "आम्ही आज तीन चित्ते मुक्त केले आहेत आणि चित्त्यांचे वाढणारे कुटुंब या भागातील विस्थापित समुदायासाठी नवीन उपजीविकेच्या संधी घेऊन येईल." त्यांनी चंबळ पट्ट्यातील स्थानिक रहिवाशांनी या प्राण्यांसोबत राहण्याचे अनुकूलन स्वीकारले आहे, असेही नमूद केले..मोकळ्या जंगलातील आव्हानेवन्यजीव अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा वीरा आणि तिच्या छाव्यांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यांना शिकार करणे आणि स्वतंत्रपणे वावरता यावे यासाठी अनेक महिने मोठ्या, अर्ध-जंगली आवारात (Semi-wild Enclosures) ठेवण्यात आले होते. येथे शिकारीची उपलब्धता नियंत्रित असते आणि प्रादेशिक स्पर्धा (Territorial Competition) नसते..जंगलात मात्र या चित्त्यांना अधिक सातत्याने शिकार करावी लागेल आणि बिबट्यांशी होणारा संघर्ष टाळावा लागेल. कुनोमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, "वीराने आवारात सक्षम शिकारीचे वर्तन दाखवले आहे, परंतु आता कुंपण नसलेल्या मोकळ्या परिसरात दोन अर्ध-प्रौढ छाव्यांचे (sub-adult cubs) संरक्षण करण्याचे अतिरिक्त आव्हान तिच्यासाठी कसोटी ठरेल.".नजीकच्या काळात बारकाईने निरीक्षणआवारातून मोकळ्या जंगलात आल्यामुळे या प्राण्यांना अंदाज नसलेल्या घटकांना तोंड द्यावे लागेल, जसे की शिकारीच्या हालचालीतील बदल, वन क्षेत्राच्या सीमांवर मानवी गतिविधी आणि संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर विखुरण्याचा (Dispersal) धोका..अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, "या तिघांनाही येत्या काही आठवड्यांत रेडिओ कॉलरिंग आणि तीव्र निरीक्षण पथकांद्वारे जवळून ट्रॅक केले जाईल. तसेच, फील्ड पशुवैद्यकीय डॉक्टर आणि चित्ता व्यवस्थापक केवळ आवश्यक असल्यास हस्तक्षेप करण्यासाठी सज्ज राहतील.".भारतातील चित्त्यांची सद्यस्थितीभारताने १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी चित्ता पुनरुत्पादन प्रकल्प सुरू केला, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नामिबियातून आणलेले आठ चित्ते कुनोमध्ये सोडले. त्यानंतर पुढील वर्षी दक्षिण आफ्रिकेतून आणखी १२ चित्ते आणले गेले..भारताची सध्याची चित्ता लोकसंख्या ३२ आहे, त्यापैकी २१ चित्त्यांचा जन्म देशात झाला आहे. एकोणतीस (२९) चित्ते कुनोमध्ये आहेत, तर तीन चित्ते मंदसौर-नीमच येथील गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्यात हलवण्यात आले आहेत. आगामी महिन्यात भारताला बोत्सवानाकडून अतिरिक्त आठ चित्ते मिळण्याची अपेक्षा आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या नोव्हेंबरमधील गाबोरोन भेटीदरम्यान हे चित्ते दान करण्यात आले होते. त्यांना सध्या मोकोलोडी नेचर रिझर्व्हमध्ये क्वारंटाईनमध्ये ठेवण्यात आले आहे आणि लवकरच त्यांना कुनोमध्ये आणले जाईल..