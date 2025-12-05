देश

International Cheetah Day: कुनोमध्ये रोमांचक क्षण! मादी चित्ता आणि दोन छाव्यांची जंगलात एंट्री, मुख्यमंत्र्यांनी दाखवला हिरवा झेंडा

Kuno National Park: कुनोमध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय चित्ता दिना’निमित्त वीरा आणि दोन छाव्यांची जंगलात मुक्तता, संवर्धन प्रकल्पाला नवी गती. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी दिला हिरवा झेंडा, वन्यजीव निरीक्षणासाठी विशेष पथके तैनात.
सकाळ वृत्तसेवा
जागतिक चित्ता दिनाचे औचित्य साधत, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी गुरुवारी कुनो राष्ट्रीय उद्यानात (KNP) वीरा नावाच्या एका मादी चित्त्याला आणि तिच्या १० महिन्यांच्या दोन छाव्यांना (Cubs) जंगलात (Wild) मुक्त केले.

