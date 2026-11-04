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IPS अनुराग कोण? SP पदावरून हटवलं, बदलीनंतर ४ दिवसात राजीनामा; M.Tech नंतर UPSCत मिळवलेलं यश

Who Is IPS Anurag Sujania? पोलीस अधीक्षक पदावर कार्यरत असलेल्या आयपीएस अनुराज सुजानिया यांची पोलीस मुख्यालयात एआयजी पदी बदली करण्यात आली होती. मात्र यानंतर काही दिवसातच आयपीएस अनुराग यांनी राजीनामा दिला आहे.
Who Is IPS Anurag Sujania

Who Is IPS Anurag Sujania

Esakal

सूरज यादव
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IPS Anurag Sujania: पोलीस अधीक्षक पदावरून हटवल्यानं आयपीएस अधिकारी अनुराग सुजानिया यांनी भारतीय पोलीस सेवेचा राजीनामा दिला आहे. मध्य प्रदेश कॅडरचे आयपीएस अधिकारी असलेल्या अनुराग यांनी वैयक्तिक कारणामुले राजीनामा देत असल्याचं म्हटलंय. त्यांचा राजीनामा स्वीकारला की नाही याबाबत माहिती समोर आलेली नाही.

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