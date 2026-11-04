IPS अनुराग कोण? SP पदावरून हटवलं, बदलीनंतर ४ दिवसात राजीनामा; M.Tech नंतर UPSCत मिळवलेलं यश

IPS Anurag Sujania: पोलीस अधीक्षक पदावरून हटवल्यानं आयपीएस अधिकारी अनुराग सुजानिया यांनी भारतीय पोलीस सेवेचा राजीनामा दिला आहे. मध्य प्रदेश कॅडरचे आयपीएस अधिकारी असलेल्या अनुराग यांनी वैयक्तिक कारणामुले राजीनामा देत असल्याचं म्हटलंय. त्यांचा राजीनामा स्वीकारला की नाही याबाबत माहिती समोर आलेली नाही. .बांदा इथं विषारी दारू प्यायल्याने १६ जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणानंतर अनुराग सुजानिया यांना पोलीस अधीक्षक पदावरून हटवलं होतं. त्यांना पोलीस मुख्यालय भोपाळ इथं एआयजी पदावर नियुक्त करण्यात आलं होतं. मात्र या कारवाईमुळे नाराज झालेल्या अनुराग यांनी थेट राजीनामा दिल्यानं चर्चा रंगली आहे..पिया डांडिया कोण? भारतीय वंशाच्या उमेदवाराचा अमेरिकेत डंका, मध्यावधी निवडणुकीत विजयी.अनुराग हे २०१४च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. मूळचे राजस्थानचे असेलेले अनुराग हे मध्य प्रदेश कॅडरमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांचं शिक्षण एम टेक झालं आहे. त्यांनी गेल्या १२ वर्षात टीकमगढ, मंदसौर, मुरैना या जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक म्हणून काम केलंय. सागर जिल्ह्यात ते सध्या कार्यरत होते..अनुराग सुजानिया यांना ऑक्टोबर २०२६मध्ये सागर जिल्ह्यातील एसपी पदावरून हटवून भोपाळमधील पोलीस मुख्यालयात एआयजी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सागर जिल्ह्यातील बांदा इथं विषारी दारूमुळे झालेल्या मृत्यू प्रकरणानंतर त्यांची बदली झाली होती. या घटनेत पोलीस आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यांची बदली होताच २ नोव्हेंबरला अनुराग सुजानिया यांनी राजीनामा दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.