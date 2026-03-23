Iran Israel War : युद्धात होरपळणाऱ्या इराणला भारताचा मदतीचा हात, काश्मीरमधील लोकांनी भांडी, पैसे अन् सोने केले दान

अमेरिका आणि इस्रायलने पुकारलेल्या युद्धाला २४ दिवस उलटले असून, यामध्ये इराणचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, इराणला आर्थिक मदत व दागिने दान करणाऱ्या भारतीयांच्या दयाळूपणा आणि मानवतेबद्दल भारतातील इराणच्या दूतावासाने कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. इराणच्या वतीने दूतावासाने नमूद केले की, भारतीयांच्या या करुणापूर्ण कृतीची त्यांना सदैव स्मृती राहील. या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करताना इराणच्या दूतावासाने लिहिले: "आम्ही तुमचा दयाळूपणा आणि मानवता कधीही विसरणार नाही. .ईदच्या शुभप्रसंगी देशभरातील मुस्लिम समुदायाच्या सदस्यांनी इराणशी आपली एकजूट प्रदर्शित केली. काश्मीरमध्ये, तरुण मुलींसह अनेक लोकांनी आपली साठवलेली पुंजी, तांब्याची भांडी आणि दागिने दान केले. या कृतींचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले आहेत. या व्हिडिओंवर प्रतिक्रिया देताना इराणच्या दूतावासाने लिहिले: "कृतज्ञतेने भरलेल्या अंतःकरणाने, आम्ही काश्मीरच्या त्या दयाळू लोकांचे मनापासून आभार मानतो, ज्यांनी मानवतावादी मदत आणि मनापासूनचा पाठिंबा देऊन इराणच्या लोकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचे काम केले. हा दयाळूपणा कधीही विसरला जाणार नाही. धन्यवाद, भारत." .दूतावासाने एका विधवा महिलेच्या त्यागाचाही विशेष उल्लेख केला, जिने आपल्या पतीच्या आठवणीत जपून ठेवलेले सोने दान केले. तिच्या पतीचे निधन २८ वर्षांपूर्वी झाले होते. "काश्मीरमधील एका आदरणीय भगिनीने, २८ वर्षांपूर्वी निधन झालेल्या आपल्या पतीच्या आठवण म्हणून जपून ठेवलेले सोने दान केले. इराणच्या लोकांविषयी प्रेम आणि एकजूट व्यक्त करण्याच्या भावनेने तिने हे दान केले. तुमचे अश्रू आणि तुमच्या मनातील प्रामाणिक भावना हाच इराणच्या लोकांसाठी शक्तीचा सर्वात मोठा स्रोत आहे; आणि या भावना कधीही विसरल्या जाणार नाहीत. धन्यवाद, काश्मीर. धन्यवाद, भारत."