Railway Online Food Fraud : रेल्वे प्रवासात ऑनलाईन जेवण मागवताय? सावधान! मोठा स्कॅम उघड; IRCTC ची मोठी कारवाई

तुम्ही रेल्वे प्रवास करताना ऑनलाईन जेवण मागवत असाल तर तुमच्यासोबत मोठा स्कॅम होऊ शकतो. तुम्हाला आर्थिक फसवणुकीसोबतच आजारपणालाही सामोर जावे लागू शकते. तुमची वैयक्तिक माहिती (डेटा) धोक्यात येऊ शकते. IRCTC आता अशा ॲप्स आणि वेबसाइट्सवर कडक कारवाई करत आहे कारण IRCTC च्या अधिकृत यादीत नसतानाही, काही खाजगी प्लॅटफॉर्म्स प्रवाशांना जेवण पुरवण्याचा दावा करण्यासाठी IRCTC चे नाव आणि ब्रँडचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे..हे प्लॅटफॉर्म्स ऑर्डर्स पूर्ण करण्यासाठी PNR क्रमांक, ईमेल पत्ते, मोबाईल क्रमांक आणि पेमेंटची माहिती यांसारखे तपशील गोळा करत होते. 'इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन' (IRCTC) ने आता या बेकायदेशीर ई-केटरिंग वेबसाइट्सविरुद्ध कठोर पावले उचलली असून, अनेक अनधिकृत साइट्स आणि ॲप्सची ओळख पटवून त्यांच्यावर कारवाई सुरू केली आहे..Nanded News: उघड्यावरचे अन्न खाणे टाळा; आरोग्य सांभाळा; स्वच्छतेबाबतच्या नियमांची पायमल्ली . कायदेशीर कारवाई अधिकार्यांनी सांगितले की, ही बाब समोर आल्यानंतर कठोर उपाययोजना राबवण्यात आल्या. सुरुवातीला या अनधिकृत वेबसाईट्स आणि अॅप्सना इशारे देण्यात आले आणि त्यानंतर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. IRCTC ने १८ फेब्रुवारी रोजी सगळ्यात आधी१८ फेब्रुवारी रोजी या बेकायदेशीर वेबसाइट्स आणि ॲप्सना कायदेशीर नोटीस बजावली. जेव्हा याचा कोणताही सकारात्मक परिणाम झाला नाही, तेव्हा १६ मार्च रोजी फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात आली आणि त्यानंतर ११ एप्रिल रोजी दुसरी अधिकृत तक्रार नोंदवण्यात आली. त्यानंतर, बेकायदेशीरपणे सेवा चालवणाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली..कोणत्या वेबसाईट्सवर केली कारवाई? railrestro.comrailrestro.inrailmitra.comtravelkhana.com trainscafe.comdibrail.comrailfood.net comesum.com travelerfood.comfoodontrack.inecatering.app khanaonline.in trainway.in railmeal.com trainmenu.com .प्रवाशांना कोणता धोका? IRCTC च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, देशभरात कार्यरत असलेल्या बेकायदेशीर ई-केटरिंग प्लॅटफॉर्म्सविरुद्धची ही मोहीम प्रवाशांची सुरक्षा, अन्नाचा दर्जा आणि डेटाची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. याचा मुख्य उद्देश प्रवाशांना दोन प्रमुख धोक्यांपासून वाचवणे हा आहे.पहिला धोका म्हणजे अन्नाचा दर्जा आणि आरोग्याशी संबंधित समस्या. वास्तविक, हे अनधिकृत प्लॅटफॉर्म्स अशा रेस्टॉरंट्समधून अन्न मिळवतात जी 'फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया' (FSSAI) ने निश्चित केलेल्या मानकांचे पालन करत नाहीत. हे अन्न कदाचित स्वच्छ आणि आरोग्यदायी वातावरणात तयार केलेले नसेल आणि डिलिव्हरी तसेच स्वयंपाकघरातील कर्मचाऱ्यांची अनिवार्य आरोग्य तपासणीही केलेली नसेल. अशा प्रकारच्या अन्नाचे सेवन केल्याने प्रवाशांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.