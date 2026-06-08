सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्तींनी 'इश्क करो पार्टी'ची केली घोषणा, पक्षात येण्यासाठी वयाची अट; CJPच्या दीपकेंना म्हणाले मूर्ख

दिल्लीत नुकतंच कॉकरोच जनता पार्टीच्या अभिजीत दिपकेनं आंदोलन केलं. या आंदोलनाची चर्चा असताना भारतात एक नवा पक्ष स्थापन होणार आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी इश्क करो पार्टीची घोषणा केलीय. यासाठी सदस्यत्वासाठी मोहीम सुरू करण्यात आलीय. मार्कंडेय काटजू यांनी सीजेपीचा संस्थापक अभिजीत दीपकेवर प्रश्न उपस्थित केलेत. फक्त शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करून काय होणार असं त्यांनी विचारलंय. Katju Criticises Dipke While Launching New Party.माजी न्यायमूर्ती काटजू यांनी म्हटलं की, सीजेपीच्या फॉलोअर्सनी आपला वेळ वाया घालवू नये, नवी इश्क करो पार्टी जॉइन करा. लवकरच आम्ही वेबसाइट आणि इन्स्टाग्राम अकाउंट सुरू करत आहोत. काटजू यांनी पक्षाचे सदस्यत्व घेण्यासाठी मेल आयडीसुद्धा दिला आहे..ममता बॅनर्जींना विधानसभेनंतर संसदेतही धक्का, TMCच्या खासदाराचा राजीनामा.अभिजीत दीपके मूर्ख असून त्याची मुख्य मागणी भारताचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आहे आणि यातूनच हे स्पष्ट होतंय. जरी राजीनामा दिला तरी त्यांच्या जागी दुसरा कुणी मंत्री होईल, यामुळे काय फरक पडणार आहे असा प्रश्नही काटजू यांनी उपस्थित केला..काटजू यांनी म्हटलं की, इश्क करो पार्टीत वयाची ४४ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सहभागी होता येईल. कृपया अध्यक्ष इरफान अली यांच्याशी संपर्क करा. जर तुम्हाला मान्य असेल तर उपाध्यक्ष म्हणून निवड करू. न्यायमूर्ती काटजू म्हणाले की, इश्क करो पार्टीच्या माध्यमातून देशात बेरोजगारी, भूक, गरीबी आणि आरोग्याचे प्रश्न उपस्थित केले जातील..दीपकेने रविवारी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं की, परीक्षेत घोटाळ्या प्रकरणी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेणं ही पंतप्रधान मोदींची जबाबदारी आहे. जोपर्यंत मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही. गेल्या एक दशकापासून देशात हिंदू-मुस्लिम अजेंड्याभोवती राजकारण फिरत आहे. सरकारच्या प्राधान्यात बदल होण्याची गरज असून बेरोजगारी गंभीर प्रश्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.