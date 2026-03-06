Israel Iran war : इस्त्राईल-इराण युद्धात क्रूड ऑईल घेऊन जाणाऱ्या एका जहाजावर क्षेपणास्त्र हल्ला झाला. या जहाजावर अभियंता असलेल्या कसबा बावड्यातील रोहित राजेंद्र पाटील हा तरुण सुखरूप आहे. त्याचा कुटुंबीयांशी संपर्क झाला असून, तो ज्या कंपनीत काम करत आहे, त्या कंपनीकडून रोहितसह अन्य कर्मचाऱ्यांना बहरीन येथे सुरक्षितस्थळी हलविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..पर्शियन आखातात सोनांगल नामिबे या क्रूड ऑईल घेऊन जाणाऱ्या जहाजावर आज दुपारी क्षेपणास्त्र हल्ला झाला. हे जहाज इराकमधील खोर अल जुबैरमधून तेल रिकामे करून अमेरिकेच्या दिशेने चालले होते. यावर कसबा बावडा येथील रोहित यांच्यासह २३ भारतीय कर्मचारी आहेत. या हल्ल्यात जहाजाचे मोठे नुकसान झाले; पण तेल नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली..Iran Israel War: “मुलाचा मृतदेह तरी द्या…” ; ओमान हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या दीक्षितच्या वडिलांचा आक्रोश, आई गेल्यानंतर महिनाभरात मुलगाही गेला.सर्व कर्माचारी सुखरूप आहेत. मुंबईतील एनजॉर्ड कंपनीचे हे जहाज आहे. घटनेनंतर कंपनीने तातडीने हालचाल करून सर्व कर्मचाऱ्यांना बहरिन येथे हलवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.जहाजावरील रोहित पाटील कसबा बावड्यातील शाहू कॉलनीत राहतो. त्याचे वडील राजेंद्र पाटील अलीकडेच एसटी महामंडळातून निवृत्त झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.