Missile Attack Crude Oil Tanker : इस्त्राईल-इराण युद्धात क्रूड ऑईल जहाजावर क्षेपणास्त्र हल्‍ला, कोल्हापूरचा रोहित पाटील जहाजात; अनेकांना बहरीनमध्ये हलवलं

Kolhapur youth in Bahrain rescue : इस्त्राईल-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर क्रूड ऑईल वाहतूक करणाऱ्या जहाजावर क्षेपणास्त्र हल्ला झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या जहाजावर कोल्हापूरचा रोहित पाटील असून त्याला व अन्य काहींना सुरक्षिततेसाठी बहरीनमध्ये हलवण्यात आले.
Sandeep Shirguppe
Israel Iran war : इस्त्राईल-इराण युद्धात क्रूड ऑईल घेऊन जाणाऱ्या एका जहाजावर क्षेपणास्त्र हल्‍ला झाला. या जहाजावर अभियंता असलेल्या कसबा बावड्यातील रोहित राजेंद्र पाटील हा तरुण सुखरूप आहे. त्याचा कुटुंबीयांशी संपर्क झाला असून, तो ज्या कंपनीत काम करत आहे, त्या कंपनीकडून रोहितसह अन्य कर्मचाऱ्यांना बहरीन येथे सुरक्षितस्थळी हलविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

