ISRO: 'इस्रो'कडून होतेय ४० मजली उंचीच्या यानाची निर्मिती; अध्यक्ष व्ही. नारायण यांनी दिली सखोल माहिती

हैदराबादः ''भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्रो) ४० मजली इमारतीच्या उंचीच्या यानाची निर्मिती करीत आहे. याद्वारे ७५ हजार किलो वजनाची उपकरणे पृथ्वीच्या खालील कक्षेत स्थापित करण्यात येणार आहेत, '' अशी माहिती 'इस्रो'चे अध्यक्ष व्ही.नारायणन यांनी मंगळवारी दिली..उस्मानिया विद्यापीठाच्या पदवीप्रदान सोहळ्यात ते म्हणाले, ''इस्रो'ने यावर्षी 'नाविक' (नेव्हिगेशन विथ इंडिया कॉन्स्टेलेशन सिस्टिम) उपग्रह आणि 'एन १' यानाच्या योजनेसह भारतीय यानातून अमेरिकेचे साडेसहा हजार किलो वजनाचा दूरसंचार उपग्रह कक्षेत स्थापित करण्याची मोहीम आखली आहे.'' 'इस्रो' शुक्र प्रदक्षिणा मोहिमेवर काम करीत असून २०३५ पर्यंत ५२ टन वजनाचे अंतराळ स्थानक बांधले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..विद्यार्थ्यांना उद्देशून नारायणन म्हणाले ''सध्या, आपण पुढच्या पिढीतील प्रक्षेपकाचे काम करत आहोत. तुम्हाला माहीत आहे का, यानाची क्षमता काय आहे. पहिला प्रक्षेपक डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम यांनी तयार केला होता. त्याचे वजन १७ टन होते. सुमारे ३५ किलो वजनाचा उपग्रह पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत स्थापित करण्यास तो सक्षम होता. आज आपण ७५ हजार किलो वजनाचे यान पृथ्वीच्या खालील कक्षेत स्थापित करण्याची योजना आखत आहोत. हे यान ४० मजली इमारतीएवढे उंच आहे.'' अवकाश कार्यक्रमात महत्त्वपूर्ण योगदानासाठी नारायणन यांना तेलंगणाचे राज्यपाल विष्णूदेव वर्मा यांच्या हस्ते डी.एस्सी. (डॉक्टरेट ऑफ सायन्स) पदवीने सन्मानित करण्यात आले..'इस्रो'चे अध्यक्ष म्हणाले...- तंत्रज्ञान प्रदर्शन उपग्रह (टीडीएस) प्रक्षेपित करण्याची यंदा योजना- खास भारतीय नौदलासाठी निर्मिती केलेला भारतीय भारतीय लष्करी दूरसंचार उपग्रह (जीसॅट-७ आर) प्रक्षेपित करणार- 'जीसॅट-७ आर' सध्याच्या 'जीसॅट-७' (रुक्मिणी) उपग्रहाची जागा घेईल- सध्या भारताचे ५५ उपग्रह पृथ्वीच्या कक्षेत आहे.- पुढील तीन-चार वर्षांत ही संख्या तीन पटीने वाढेल.