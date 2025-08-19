देश

ISRO: 'इस्रो'कडून होतेय ४० मजली उंचीच्या यानाची निर्मिती; अध्यक्ष व्ही. नारायण यांनी दिली सखोल माहिती

ISRO building a new 40-story tall rocket to launch 75,000 kg payload ‘इस्रो’ शुक्र प्रदक्षिणा मोहिमेवर काम करीत असून २०३५ पर्यंत ५२ टन वजनाचे अंतराळ स्थानक बांधले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हैदराबादः ‘‘भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्रो) ४० मजली इमारतीच्या उंचीच्या यानाची निर्मिती करीत आहे. याद्वारे ७५ हजार किलो वजनाची उपकरणे पृथ्वीच्या खालील कक्षेत स्थापित करण्यात येणार आहेत, ’’ अशी माहिती ‘इस्रो’चे अध्यक्ष व्ही.नारायणन यांनी मंगळवारी दिली.

India
Isro
NASA

