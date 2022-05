इस्रोही व्हीनसच्या शर्यतीत होणार सहभागी; ऑर्बिटर पाठवणार

नवी दिल्ली : चंद्र आणि मंगळ मोहिमा यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर भारत (इस्रो) (Isro) शुक्रावर जाण्यासाठी अमेरिका व इतर अनेक देशांसोबत शर्यतीत सहभागी होणार आहे. या मोहिमेचे उद्दिष्ट शुक्राच्या वातावरणाचा अभ्यास करणे हा आहे. जे सल्फ्युरिक ॲसिडचे ढग ग्रह व्यापत असल्याने विषारी आणि संक्षारक आहे. (Isro will be participating in the race of Venus)

इस्रोने (Isro) डिसेंबर २०२४ कडे लक्ष वेधले आहे. जे पुढील वर्षासाठी नियोजित परिभ्रमण युक्तीने प्रक्षेपित करेल. जेव्हा पृथ्वी आणि शुक्र इतके संरेखित होतील की किमान प्रणोदक वापरून अवकाशयान ग्रहाच्या कक्षेत ठेवता येईल. पुढील तत्सम विंडो २०३१ मध्ये उपलब्ध होईल. तथापि, इस्रोने अद्याप व्हीनस मिशनसाठी अधिकृतपणे टाइमलाइन जारी केलेली नाही.

हेही वाचा: कर्मचाऱ्यांना वीर्य पिण्यास पाडले भाग; नौदलाच्या अधिकाऱ्याला अटक

व्हीनस मोहिमेसाठी नियोजित प्रयोगांमध्ये सक्रिय ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट्स आणि लावा प्रवाहांसह पृष्ठभागाच्या प्रक्रिया आणि उथळ उपसफेस स्ट्रॅटिग्राफीची तपासणी, वातावरणाची रचना, रचना आणि गतिशीलता यांचा अभ्यास करणे आणि व्हीनसियन आयनोस्फीअरसह सौर वाऱ्याच्या परस्परसंवादाची तपासणी यांचा समावेश आहे.

इस्रो (Isro) व्यतिरिक्त नासा पृथ्वीच्या रहस्यमय जुळ्याचा अभ्यास करण्यासाठी शुक्रावर दोन अंतराळयान पाठवत आहे. यूएस स्पेस एजन्सीने व्हीनसच्या जगाचा शोध घेण्यासाठी जवळजवळ एक अब्ज डॉलस राखून ठेवले आहेत. त्याचप्रमाणे युरोपियन स्पेस (Space) एजन्सीनेही शेजारच्या ग्रहावर मोहिमेची घोषणा केली आहे. युरोपचे एनव्हिजन हे शुक्र ग्रहावर प्रदक्षिणा घालणारे पुढील परिभ्रमण असेल. ज्यामुळे ग्रहाच्या (Planet) आतील गाभ्यापासून वरच्या वातावरणापर्यंत सर्वांगीण दृश्य मिळेल.

हेही वाचा: वर्गात घुसून विद्यार्थिनीचे कपडे काढले; विद्यार्थ्यांसमोर केली लघवी

भारतासाठी हे फार कमी वेळात शक्य

या मोहिमेवर अनेक वर्षांपासून काम सुरू आहे. स्पेस एजन्सी आता व्हीनसवर ऑर्बिटर पाठवण्यास (Orbiter will send) तयार आहे. प्रकल्प अहवाल तयार झाला आहे. एकूण योजना तयार आहेत. शुक्र ग्रहावर मिशन तयार करणे आणि ठेवणे हे भारतासाठी फार कमी वेळात शक्य आहे. कारण, आज ही क्षमता भारताकडे आहे, असे इस्रोचे (Isro) अध्यक्ष एस सोमनाथ शुक्र शास्त्रावरील बैठकीत म्हणाले.