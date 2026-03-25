४८ वर्षांनी जगन्नाथ मंदिराच्या खजिन्याचं रहस्य उलगडणार; RBI अधिकारी दाखल

ओडिशातील जगन्नाथ मंदिर येथील तिजोरीत नेमकं किती सोने, चांदी आणि हिरे आहेत, याची माहिती लवकरच समोर येणार आहे. आज या तिजोरीतील संपत्तीची मोजणी करण्याचे काम सुरू झाले आहे. सकाळी भारतीय रिझर्व्ह बँकचे अधिकारी येथे पोहोचले आणि त्यानंतर मोजणी प्रक्रियेला सुरुवात झाली. त्यामुळे या तिजोरीत नेमकी किती संपत्ती आहे, याबाबतची माहिती लवकरच पुढे येणार आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, दुपारी १२ वाजून ९ मिनिटांनी मंदिराच्या परंपरांचे पालन करून दागिन्यांची मोजणी सुरू करण्यात आली. यापूर्वी ही मोजणी १९७८ साली करण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल ४८ वर्षांनी मोजणी पुन्हा एकदा करण्यात येत आहे. त्यावेळी १२८ किलो सोने आणि २२१ किलो चांदीचे दागिने नोंदवले गेले होते..मंदिर प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या कामासाठी नियुक्त कर्मचारी सकाळी सुमारे ११ वाजून ३० मिनिटांनी पारंपरिक धोतर आणि गमछा परिधान करून मंदिरात दाखल झाले. केवळ अधिकृत व्यक्तींनाच या मोजणी प्रक्रियेत सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.या प्रक्रियेदरम्यान मंदिरातील दैनंदिन पूजा-पाठावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. भाविकांना बाह्य परिसरातून दर्शनाची परवानगी देण्यात आली असून, आतील भागात प्रवेश बंद ठेवण्यात आला आहे..मंदिर व्यवस्थापन समितीने तयार केलेल्या कार्यपद्धतीनुसारच तपासणी आणि मोजणी केली जात आहे. या कार्यपद्धतीला राज्य शासनाची मान्यता मिळाली आहे. सुरुवात दररोज पूजेत वापरल्या जाणाऱ्या दागिन्यांपासून होणार असून, त्यानंतर बाहेरील कक्ष आणि शेवटी आतील कक्ष उघडण्यात येणार आहेत.