Ebola Suspect Jaipur: भारतात इबोलाचा पहिला संशयित रुग्ण आढळला; युगांडातून आलेल्या १९ वर्षीय तरुणीमध्ये आढळली लक्षणं

जयपूर : युगांडातून भारतात आलेल्या एका १९ वर्षीय युवतीमध्ये इबोलाची लक्षणे आढळली आहेत. ही युवती युगांडाचीच नागिरक असून, ती शुक्रवारी शारजाहमार्गे भारतात आली होती. विमानतळावरील तपासणीमध्ये तिच्यामध्ये ही लक्षणे आढळली. तिला शहरातील रुग्णालयात विलगीकरणात ठेवण्यात आले असून, तिच्या नमुने पुढील चाचण्यांसाठी पुण्यातील प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आली आहेत. दरम्यान, हैदराबादमध्ये आलेल्या सुदानच्या दोन नागरिकांनाही विलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, युगांडातून राजस्थानमध्ये पर्यटनासाठी आलेली एक परदेशी तरुणी शुक्रवारी सकाळी 'एअर अरेबिया एअरलाइन्स'च्या फ्लाईटने शारजाहमार्गे जयपूरला पोहोचली होती. ही तरुणी पहाटे ४:३० वाजण्याच्या सुमारास जयपूर विमानतळावर उतरली. विमानतळावर प्रवाशांची नियमित आरोग्य तपासणी आणि स्क्रिनिंग सुरू असताना, या महिलेमध्ये 'इबोला' संसर्गाशी मिळतेजुळते काही संशयास्पद लक्षणे आढळून आली. यानंतर विमानतळ प्रशासनाने तातडीने आरोग्य विभागाला याची माहिती दिली आणि महिलेला विशेष देखरेखीखाली ठेवले..Mumbai News : केबल चोरीच्या प्रयत्नाने सिग्नल यंत्रणा ठप्प; पनवेल-वाशी मार्गावरील लोकल सेवा दोन तास विस्कळित; सायंकाळच्या गर्दीत हजारो प्रवासी अडकले.स्क्रिनिंग दरम्यान लक्षणे संशयास्पद आढळल्याने, महिलेला जयपूर विमानतळाच्या टर्मिनल-१ वरून थेट 'आरयूएचएस' रुग्णालयात पाठवण्यात आले. तिथे तिला इबोला रुग्णांसाठी विशेषत्वाने तयार करण्यात आलेल्या 'डेडिकेटेड क्रिटिकल केअर ब्लॉक'मध्ये दाखल करण्यात आले आहे. कोणत्याही प्रकारचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी रुग्णालय प्रशासनाने या महिलेला पूर्णपणे आयसोलेशनमध्ये (विलगीकरण) ठेवले आहे..Mohol News : विवाहितेचा मृत्यू डॉक्टरच्या हायगयीने झाल्याचा नातेवाईकांचा आरोप; नातेवाईकांनी डॉक्टरवर कारवाईसाठी मृतदेह आणला पोलीस ठाण्यात.सध्या या तरुणीची प्रकृती पूर्णपणे सामान्य असून तिला कोणताही गंभीर त्रास होत नसल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने सांगितले आहे; तरीही आंतरराष्ट्रीय आरोग्य प्रोटोकॉलनुसार तिच्यावर सतत बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.दरम्यान, संशयित तरुणीच्या रक्ताचे आणि इतर आवश्यक नमुने तपासणीसाठी पुण्याच्या विशेष प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. आरोग्य विभागाला मिळालेल्या माहितीनुसार, या तपासणीचा अहवाल शनिवारपर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे. हा अहवाल आल्यानंतरच या महिलेला खरोखरच इबोलाचा संसर्ग झाला आहे की इतर कोणत्या आजारामुळे ही लक्षणे दिसत आहेत, हे स्पष्ट होऊ शकेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.