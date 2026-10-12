Jammu Kashmir : पूंछमध्ये LoC जवळ मोठा स्फोट; लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर मोहम्मद फैजानसह चौघांचा मृत्यू

जम्मू-काश्मीरमधील पूंछ जिल्ह्यात नियंत्रण रेषेजवळ (LoC) मोठा स्फोट झाल्याची घटना समोर आली आहे. कृष्णा घाटी सेक्टरमधील सतवाल-नाकी परिसरात झालेल्या या स्फोटात चार जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. मृतांमध्ये लष्कर-ए-तोयबाचा वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद फैजान याचाही समावेश असल्याचं सांगितलं जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, नियंत्रण रेषेजवळ घुसखोरी रोखण्यासाठी उभारलेल्या एंटी-इनफिल्ट्रेशन ग्रिडअंतर्गत पेरलेल्या माइन्सचा स्फोट झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. नंगी टेकरी परिसरात झालेल्या या स्फोटात घुसखोरीचा प्रयत्न करणारे चार जण मारले गेल्याची माहिती आहे. मृतांपैकी एकाची ओळख लष्कर-ए-तोयबाचा वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद फैजान अशी पटल्याचं सांगितलं जात आहे..Jammu-Kashmir Assembly: जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा? विधानसभेत ठराव मंजूर, भाजपचा सभात्याग! काय बदल होणार?.अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानच्या बाजूला नियंत्रण रेषेजवळ काही व्यक्तींची हालचाल सुरू असताना हा स्फोट झाला. घटनेनंतर सुरक्षा दलांनी संपूर्ण कृष्णा घाटी सेक्टरमध्ये अलर्ट जारी केला आहे. घुसखोरीचे प्रयत्न रोखण्यासाठी नियंत्रण रेषेवरील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे..दरम्यान, पूंछ जिल्ह्यातील मेंढर सेक्टरमधील बसोनी परिसरात सीमेजवळ दोन जुने भूसुरुंग आढळले. सोमवारी ट्रॅक तयार करण्याचं काम सुरू असताना सकाळी ८ वाजून २५ मिनिटांनी आणि दुपारी १२ वाजून १० मिनिटांनी हे भूसुरुंग आढळून आले. गेल्या आठवडाभरात या परिसरात जवळपास डझनभर भूसुरुंग (Landmines) आढळले असून, ते निष्क्रिय करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..Jammu Martyr Honours: जम्मू येथे शहीद जवान वैभव अवताडे यांना अखेरचा निरोप; गणेशवाडीत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार.नियंत्रण रेषेजवळ घुसखोरी रोखण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या मोहिमेअंतर्गत पुढील भागांमध्ये भूसुरुंग पेरले जातात. मात्र, मुसळधार पावसामुळे काही वेळा हे भूसुरुंग मूळ जागेवरून वाहून इतर ठिकाणी येतात. त्यामुळे सीमावर्ती भागात धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत सुरक्षा दलांकडून परिसराची तपासणी करून संभाव्य धोका दूर करण्यावर भर दिला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.