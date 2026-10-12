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Jammu Kashmir : पूंछमध्ये LoC जवळ मोठा स्फोट; लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर मोहम्मद फैजानसह चौघांचा मृत्यू

Jammu Kashmir Poonch Blast : कृष्णा घाटी सेक्टरमधील सतवाल-नाकी परिसरात झालेल्या या स्फोटात चार जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे.
Jammu Kashmir Poonch Blast

Jammu Kashmir Poonch Blast

esakal

Shubham Banubakode
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जम्मू-काश्मीरमधील पूंछ जिल्ह्यात नियंत्रण रेषेजवळ (LoC) मोठा स्फोट झाल्याची घटना समोर आली आहे. कृष्णा घाटी सेक्टरमधील सतवाल-नाकी परिसरात झालेल्या या स्फोटात चार जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. मृतांमध्ये लष्कर-ए-तोयबाचा वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद फैजान याचाही समावेश असल्याचं सांगितलं जात आहे.

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