जंतर मंतर आंदोलन स्थळांच्या यादीतून वगळलं, दिले ३ पर्याय; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारसीनंतर दिल्ली पोलिसांचा निर्णय

दिल्लीत आंदोलनासाठी प्रसिद्ध असणारं जंतर मंतर आता आंदोलनासाठी वापरता येणार नाही. दिल्ली पोलिसांनी जंतरमंतर आंदोलन स्थळांच्या यादीतून वगळलं आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जंतर मंतर ऐवजी आंदोलन आणि निदर्शनांसाठी रामलीला मैदान, बुऱ्हाडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान असे तीन पर्याय देण्यात आले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या शिफारसीनुसार दिल्ली पोलिसांनी हा निर्णय घेतला आहे..गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीत सीजेपीच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेलं आंदोलन आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. नागरिकांना आंदोलन आणि निदर्शनं करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्यासाठी योग्य पर्यायी ठिकाणं निश्चित करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने दिलेल्या शिफारसींच्या आधारे आंदोलनाच्या ठिकाणांमध्ये बदल करण्यात आला आहे..भाजप नेत्याची काठ्या-दगडांनी मारहाण करत हत्या, ५-६ जणांनी घेरलं अन्....; धक्कादायक VIDEO समोर.दिल्ली पोलिस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी अधिकृत सूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, जंतरमंतर हे आंदोलनासाठीचं निश्चित ठिकाण आता रद्द करण्यात आलं आहे. यापुढे रामलीला मैदान, बुऱ्हाडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान या तीन ठिकाणी आंदोलन आणि निदर्शनं आयोजित करता येणार आहेत..सीजेपीकडून दिल्लीत जंतर मंतरवर आंदोलनासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. तुम्ही वेळ द्या त्यानुसार आंदोलन करू असंही सीजेपीने म्हटलं होतं. मात्र आता दिल्ली पोलिसांनी थेट जंतर मंतर हे ठिकाणच आंदोलन स्थळांच्या यादीतून वगळलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.