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Delhi Protest: ‘जंतरमंतर सीझन-टू’ लवकरच: ‘सीजेपी’चे संस्थापक अभिजित दीपके, ३७ दिवसांच्या आंदोलनानंतर नवी घोषणा

CJP Founder Announces Jantar Mantar Season Two Soon: ३७ दिवसांच्या आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा; अभिजित दीपके ग्रामीण शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी ‘जंतरमंतर सीझन-टू’द्वारे राष्ट्रव्यापी मोहीम उभारणार
Education Minister Under Fire as Abhijit Deepke Intensifies Resignation Demand

After 37 Day Protest CJP Founder Abhijit Dipke Announces Jantar Mantar Season Two and Rural School Campaign

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: धर्मेंद्र प्रधान यांना केंद्रीय शिक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला भाग पाडून जंतरमंतरवरचे ३७ दिवसांचे आंदोलन यशस्वी केल्यानंतर कॉक्रोच जनता पक्षाचे (सीजेपी) राष्ट्रीय संयोजक अभिजित दीपके यांनी  ‘जंतरमंतर सीझन-टू’ लवकरच सुरू होणार असल्याची घोषणा  आज केली. 

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