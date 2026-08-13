Delhi Protest: ‘जंतरमंतर सीझन-टू’ लवकरच: ‘सीजेपी’चे संस्थापक अभिजित दीपके, ३७ दिवसांच्या आंदोलनानंतर नवी घोषणा

नवी दिल्ली: धर्मेंद्र प्रधान यांना केंद्रीय शिक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला भाग पाडून जंतरमंतरवरचे ३७ दिवसांचे आंदोलन यशस्वी केल्यानंतर कॉक्रोच जनता पक्षाचे (सीजेपी) राष्ट्रीय संयोजक अभिजित दीपके यांनी ‘जंतरमंतर सीझन-टू’ लवकरच सुरू होणार असल्याची घोषणा आज केली. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .जंतरमंतर सीझन -टू’ कधी सुरू होणार याची विचारणा लोक करत असून, ‘सीझन -टू’ लवकरच येणार असल्याचे मी त्यांना सांगत आहे,’’ असे दीपके यांनी दिल्लीत सांगितले. ग्रामीण भारतातील शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राष्ट्रव्यापी मोहीम सुरू केल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली..दीपके म्हणाले, ‘‘सरकारी शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ही मोहीम नागरिक, पालक व ग्रामीण भागातील नेत्यांना प्रोत्साहित करेल. शेतकरी व कामगारांच्या मुलांना चांगल्या आणि सुरक्षित शिक्षणाचे वातावरण प्रदान करण्यावर या मोहिमेत भर असेल. शहरांमध्ये राहणाऱ्या मुलांप्रमाणेच ‘नीट’ आणि अन्य परीक्षांमध्ये यश मिळविण्यासाठी गावात राहणाऱ्या मुलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण व्हायला हवा. त्यासाठी वीज, शुद्ध पेयजल, शौचालय आणि स्वच्छता यासारख्या मूलभूत सुविधा ग्रामीण शाळांमध्ये निर्माण व्हाव्यात.’’.Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.‘हॉटेल मालकांवर दबाव’‘सीजेपी’च्या कार्यकर्त्यांची आज दिल्लीत बैठक होणार होती. पण आम्हाला कुठेही सभागृह मिळणार नाही, अशी व्यवस्था भाजपने केल्याचा आरोप दीपके यांनी केला. ‘सीजेपी’ची बैठक झाल्यास उलटे लटकवू,’ अशा धमक्या भाजपने हॉटेलच्या मालकांना दिल्याचा दावा त्यांनी केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.