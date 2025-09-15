देश

Crime: शाळेचा गणवेश, विषाचे पाकीट अन् तोंडातून फेस...; १४ वर्षांच्या विवाहित मुलीचा गूढ अवस्थेत मृतदेह आढळला, काय घडलं?

Jharkhand Girl Deadbody Found: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका सातवीत शिकणाऱ्या विवाहित मुलीचा मृतदेह आढळून आला आहे. या प्रकरणी पोलीस तपास करत आहेत.
झारखंडच्या पाकुर जिल्ह्यात बांसलोई नदीजवळ एक मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली. १४ वर्षांच्या आदिवासी मुलीचा हा मृतदेह गूढ अवस्थेत आढळला. हा मृतदेह ज्या अवस्थेत मिळाला, त्यावरून हे प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे वाटत आहे. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली होती. या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली आहे. या प्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

