Crime: शाळेचा गणवेश, विषाचे पाकीट अन् तोंडातून फेस...; १४ वर्षांच्या विवाहित मुलीचा गूढ अवस्थेत मृतदेह आढळला, काय घडलं?

झारखंडच्या पाकुर जिल्ह्यात बांसलोई नदीजवळ एक मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली. १४ वर्षांच्या आदिवासी मुलीचा हा मृतदेह गूढ अवस्थेत आढळला. हा मृतदेह ज्या अवस्थेत मिळाला, त्यावरून हे प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे वाटत आहे. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली होती. या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली आहे. या प्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत आहेत..आम्रपाडा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी मदन शर्मा यांनी एजन्सीला सांगितले की, त्यांना बांसलोई नदीजवळ एका मुलीच्या मृतदेहाची माहिती मिळाली आणि ते तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. आम्हाला मृतदेहाजवळ एक बॅग सापडली ज्यामध्ये शाळेचा गणवेश, नोटबुक, पेन आणि चप्पल होते. घटनास्थळाजवळ विषाचे पॅकेट आणि स्नॅक्सचे पॅकेट देखील सापडले. मुलीच्या तोंडातून फेस येत होता. प्रथमदर्शनी हे आत्महत्येचे प्रकरण असल्याचे दिसते. परंतु आम्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाकूर सदर रुग्णालयात पाठवला आहे. शवविच्छेदन अहवालानंतरच मृत्यूचे कारण कळेल..पोलिसांनी असाही दावा केला आहे की, गावकऱ्यांनी त्यांना सांगितले आहे की मृत मुलगी आम्रपाडा मुख्य बाजारपेठेतील कन्या मध्य विद्यालयात इयत्ता ७ वी ची विद्यार्थिनी होती. मृत मुलीच्या नातेवाईकाने सांगितले की, तिचे लग्न काही दिवसांपूर्वी जडकी मांझी टोला येथील एका पुरूषाशी झाले होते. परंतु ती तिच्या आईसोबत राहत होती. जी घटनेच्या वेळी उपचारासाठी बाहेर गेली होती. शर्मा म्हणाले, 'आम्ही घटनेच्या सर्व पैलूंची चौकशी करत आहोत आणि शवविच्छेदन अहवालाची वाट पाहत आहोत.'.