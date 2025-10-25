Crime: आई आणि काकाला नको त्या अवस्थेत पाहिलं; लेकाचा पारा चढला, रागाच्या भरात भलतंच घडलं

झारखंडमधील खुंटी जिल्ह्यात एक खळबळजनक हत्याकांड उघडकीस आले आहे. आई आणि काकाच्या अवैध संबंधांमुळे कंटाळलेल्या एका मुलाने त्याच्या काकाला विटा आणि दगडांनी मारहाण करून ठार मारले. या घटनेमुळे गावात खळबळ उडाली. पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला. त्यांनी आरोपी पुतण्यालाही अटक केली आहे आणि तपास सुरू केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही संपूर्ण घटना खुंटी जिल्ह्यातील अडकी पोलीस स्टेशन परिसरातील साके गावात घडली. मृताचे नाव सामू सोय असे आहे. तो त्याचा पुतण्या एटवा सोय आणि त्याच्या आईसोबत त्यांच्या घरात राहत होता. एकत्र राहत असताना आई आणि काका एकमेकांवर प्रेम करत होते. एटवा बाहेर गेल्यानंतर ते एका बंद खोलीत भेटत असत. मुलाला त्याच्या काका आणि आईमध्ये फुलणाऱ्या प्रेमाची जाणीव झाली..Crime News : मुलगाच हवा! महिलेचा दोन वेळा गर्भपात, सासरा अन् दीरासोबत बळजबरी संबंध ठेववण्यासाठी दबाव... .सूडबुद्धीने पेटलेल्या मुलाने त्याच्या काका आणि आईला खोलीत एकत्र पाहिले तेव्हा त्याचा राग सुटला. रागाच्या भरात पुतण्याने त्याच्या काकांना विटा, दगड आणि काठीने मारहाण केली. घटनेनंतर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. परंतु सामूचा आधीच मृत्यू झाला होता. आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेला नाही तर तिथेच उभा राहिला. त्यानंतर आडकी पोलीस ठाण्यातील पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आली..माहिती मिळताच, पोलिस तात्काळ एफएसएल टीमसह घटनास्थळी पोहोचले. आरोपी तरुणाला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. या घटनेपासून गावात दहशतीचे वातावरण आहे. काका आणि आईला पाहून मुलगा अस्वस्थ झाला. रागाच्या भरात त्याने ही हत्या केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.