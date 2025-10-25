देश

Crime: आई आणि काकाला नको त्या अवस्थेत पाहिलं; लेकाचा पारा चढला, रागाच्या भरात भलतंच घडलं

Jharkhand Crime News: झारखंडमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. मुलाने त्याच्या काकाची हत्या केली आहे. याचे खळबळजनक कारण समोर आले आहे. या प्रकरणी तपास सुरू आहे.
झारखंडमधील खुंटी जिल्ह्यात एक खळबळजनक हत्याकांड उघडकीस आले आहे. आई आणि काकाच्या अवैध संबंधांमुळे कंटाळलेल्या एका मुलाने त्याच्या काकाला विटा आणि दगडांनी मारहाण करून ठार मारले. या घटनेमुळे गावात खळबळ उडाली. पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला. त्यांनी आरोपी पुतण्यालाही अटक केली आहे आणि तपास सुरू केला आहे.

