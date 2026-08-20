देश

JPSC-JSSC परीक्षांवरून मोठा ट्विस्ट! भरती परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय थांबवला; झारखंड सरकारला हायकोर्टाचा मोठा झटका

Major JPSC-JSSC Twist: झारखंड उच्च न्यायालयाने जेपीएससी परीक्षा आणि नियुक्त्या रद्द करण्याच्या सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर सुनावणी घेतली. आदेशाला स्थगिती देऊन याचिकाकर्त्यांना महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला.
Job Crisis Eases as Jharkhand HC Stays Cancellation of 36 JPSC Exams

Job Crisis Eases as Jharkhand HC Stays Cancellation of 36 JPSC Exams

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

झारखंड सरकारने अलीकडेच झारखंड लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या ३६ परीक्षा रद्द केल्या आणि सहा परीक्षा पुढे ढकलल्या, ज्यामुळे या भरतीतून नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी गुरुवारी झारखंड उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी करताना, झारखंड आयोगाने भरती परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली, ज्यामुळे नोकरी गमावण्याच्या मार्गावर असलेल्या अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला.

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