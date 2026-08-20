JPSC-JSSC परीक्षांवरून मोठा ट्विस्ट! भरती परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय थांबवला; झारखंड सरकारला हायकोर्टाचा मोठा झटका

झारखंड सरकारने अलीकडेच झारखंड लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या ३६ परीक्षा रद्द केल्या आणि सहा परीक्षा पुढे ढकलल्या, ज्यामुळे या भरतीतून नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी गुरुवारी झारखंड उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी करताना, झारखंड आयोगाने भरती परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली, ज्यामुळे नोकरी गमावण्याच्या मार्गावर असलेल्या अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला. .सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १५ दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्रासह आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. जेपीएससी स्पर्धा परीक्षा रद्द करण्याच्या सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या स्वतंत्र याचिकांवर सुनावणी करताना झारखंड उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला असून, त्यामुळे मोठ्या संख्येने उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपक रोशन यांच्या न्यायालयात झाली. .New School Rule: प्रशासनाचा अजब फतवा! एक दिवस मुलं तर दुसऱ्या दिवशी मुली शाळेत येणार; कारण काय तर..., प्रकरण काय?.याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील इंद्रजित सिन्हा आणि अमृतांश वत्स यांनी युक्तिवाद केला. सौरभ सिंग, अवधेश कुमार, दीप माला आणि सोनम कुमारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. जेपीएससी आणि जेएसएससी परीक्षांमधील अनियमिततेच्या विरोधात रांचीच्या जयपाल सिंग मुंडा स्टेडियममध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन उफाळून आले. यानंतर राज्य सरकारने २२ परीक्षा रद्द करण्याची आणि २३ परीक्षांची सीआयडी चौकशी करण्याची घोषणा केली. .तसेच, आयएएस अधिकारी अमिताभ कौशल यांच्या अध्यक्षतेखाली परीक्षा सुधारणा समिती स्थापन करण्याचे आश्वासनही दिले. यामुळे २६ दिवसांचे विद्यार्थी आंदोलन संपुष्टात आले. मात्र, भरती परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे २,३०० हून अधिक उमेदवारांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम झाला. आयएएस अधिकारी अमिताभ कौशल यांच्या अध्यक्षतेखाली जेपीएससी-जेएसएससीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी स्थापन केलेली समिती दोन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. .Rahul Gandhi Emotional Message : राहुल गांधी भावूक; वडिलांची आठवण काढत आई सोनिया गांधींसाठी खास संदेश.सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर, सोरेन सरकारने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक असलेली जेएसएससी-कंबाइंड ग्रॅज्युएट लेव्हल (सीजीएल) परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली. तसेच, आउटसोर्स एजन्सी टीडीपीएलद्वारे घेण्यात आलेल्या सर्व परीक्षा आणि जाहीर केलेले निकालही रद्द केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.