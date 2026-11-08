Jharkhand Women Scheme : झारखंडमधील महिलांना दिवाळीची भेट; मंईयां सन्मान योजनेचे २,५०० रुपये खात्यात जमा

झारखंड : दिवाळी आणि छठ महापर्वाच्या पार्श्वभूमीवर झारखंड सरकारने मुख्यमंत्री मंईयां सन्मान योजनेच्या लाभार्थी महिलांना आर्थिक दिलासा दिला आहे. या योजनेअंतर्गत ऑक्टोबर २०२६ महिन्याचा प्रत्येकी २ हजार ५०० रुपयांचा हप्ता पात्र महिलांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यास सुरुवात झाली आहे. गढवा जिल्ह्यातील २ लाख २२ हजार ३२७ महिलांच्या खात्यात ही रक्कम जमा करण्यात आली आहे.मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखाली राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनवणे हा आहे. सणासुदीच्या काळात हप्ता मिळाल्यामुळे महिलांना घरगुती गरजा, सणांची खरेदी आणि कुटुंबाच्या इतर खर्चासाठी मदत होणार आहे..गढवा जिल्ह्यात २.२२ लाख महिलांना लाभगढवा जिल्ह्यातील २ लाख २२ हजार ३२७ पात्र महिलांच्या बँक खात्यात ऑक्टोबर महिन्याचे प्रत्येकी २ हजार ५०० रुपये जमा करण्यात आले आहेत. थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे ही रक्कम पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे मध्यस्थांशिवाय महिलांना योजनेचा लाभ मिळत आहे.लाभार्थी महिला बँक शाखा, एटीएम किंवा मोबाइल बँकिंगच्या माध्यमातून खात्यात रक्कम जमा झाल्याची खात्री करू शकतात..दिवाळी आणि छठपूजेच्या खर्चासाठी मदतदिवाळी आणि छठपूजेच्या काळात घराची साफसफाई, किराणा सामान, कपडे आणि पूजेसाठी लागणाऱ्या साहित्यावर खर्च वाढतो. अशा वेळी महिलांच्या खात्यात जमा होणाऱ्या २ हजार ५०० रुपयांमुळे कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळणार आहे. दैनंदिन गरजांसाठी महिलांना स्वतःच्या हातात काही रक्कम उपलब्ध होणे, हा या योजनेचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही हप्ता वितरण सुरूगढवा जिल्ह्याप्रमाणेच झारखंडमधील इतर जिल्ह्यांमध्येही पात्र महिलांच्या खात्यात ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तांत्रिक कारणामुळे एखाद्या लाभार्थी महिलेच्या खात्यात रक्कम जमा झाली नसल्यास संबंधित प्रखंड कार्यालय, बँक शाखा किंवा जिल्हा सामाजिक सुरक्षा कक्षाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना नियमित आर्थिक मदत देऊन त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन वाढवण्याचा झारखंड सरकारचा प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.