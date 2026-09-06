झारखंडमध्ये मंत्र्याचं निधन, छातीतली कळ नॉर्मल समजून सहन करत राहिले, २ तासांनी तीव्रता वाढली अन्...

झारखंडचे मंत्री आणि गिरिडीहचे आमदार सुदिव्य कुमार यांचं मध्यरात्री हृदयविकाराने निधन झालं. त्यांनी गिरिडीहमधल्या मर्सी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास त्यांचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी येण्याची शक्यता आहे. मंत्री सुदिव्य कुमार यांच्या निधनानंतर अनेक आमदार, माजी आमदार, अधिकारी, नेते आणि कार्यकर्ते रुग्णालय परिसरात दाखल झाले आहेत. यामुळे रुग्णालय परिसरात मोठी गर्दी झाली आहे..शनिवारी रात्री बारा वाजण्याच्या सुमारास सुदिव्य कुमार यांच्या छातीत दुखायला लागलं. तेव्हा रुग्णालयात न जाता त्यांनी वेदना सहन केल्या. पण छातीत वेदना तीव्र होताच तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पण मध्यरात्री सव्वा दोन वाजण्याच्या सुमारास प्राणज्योत मालवली..नॅशनल हायवेवर थांबलेल्या ट्रकला कार धडकून८ इंजिनिअर विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; घटनेचा CCTV VIDEO VIRAL.सुदिव्य कुमार यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच रात्रीच रुग्णालयात त्यांच्या कार्यकर्त्यांसह नेत्यांची अधिकाऱ्यांची गर्दी झाली. सुदिव्य कुमार यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुली आणि एक मुलगा आहे. डॉक्टरांनी सुदिव्य कुमार यांचं निधन कार्डियाक अरेस्टने झाल्याचं सांगितलंय. शनिवारी दिवसभर ते शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमासह इतर कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. त्यानंतर रात्री अचानक प्रकृती बिघडली. त्यांच्यावर उपाचाराचे प्रयत्न करण्यात आले पण उपचारांनी साथ दिली नाही..सुदिव्य कुमार यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात १९८९मध्ये केली. ते झामुमोचे जिल्हाध्यक्ष होते. त्यानंतर २०१९मध्ये विधानसभा निवडणूक लढवली आणि जिंकले. त्यानंतर २०२४मध्ये पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकीत बाजी मारली. त्यांच्याकडे नगर विकास आणि गृहनिर्माण, उच्च आणि तंत्रशिक्षण, पर्यटन, कला सांस्कृतिक, क्रीडा आणि युवा कार्य या विभागांची जबाबदारी होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.