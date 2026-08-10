Jharkhand Protest : JPSC-JSSC वाद पेटला, आंदोलक विद्यार्थी तारेचे कुंपण भेदून विधानसभेसमोर पोहोचले, पोलिसांकडून लाठीचार्ज

Massive Student Protest Erupts in Ranchi Over Exam Irregularities : झारखंडच्या राजधानी रांचीत जेपीएससी आणि जेएसएससी भरती परीक्षांमधील अनियमिततेच्या निषेधार्थ हजारो विद्यार्थी विधानसभेच्या परिसरात जमले आहेत. विद्यार्थ्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केल्याने पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला. आंदोलकांनी पाण्याच्या बाटल्या आणि चपला फेकून प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पोलिसांनी काटेरी तारांचे अडथळे उभारून आणि पाण्याचे फवारे मारून विद्यार्थ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, काही विद्यार्थी अडथळ्यांवर चढून नाचताना दिसले. विधानसभेभोवती सहा स्तरांची सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली असून, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे संपूर्ण परिसरावर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. .नऊ दिवसांपासून उपोषणावर असलेले देवेंद्रनाथ महातो रुग्णवाहिकेतून विधानसभेच्या मोर्चात सामील झाले. भाजपच्या आमदारांनीही विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन केले, परंतु पोलिसांनी त्यांना हटवले. विद्यार्थी गेल्या १७ दिवसांपासून परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. सध्या सहा विद्यार्थी उपोषणावर आहेत. विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना भाजपचे आमदार अनुपस्थित राहिल्याने सभागृहाचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले..NEET पेपरफुटी ते शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यापर्यंत...'कॉकरोच' आंदोलनानं कसं बदललं सगळं चित्र? जाणून घ्या संपूर्ण Inside Story.रविवारी विद्यार्थी आणि सरकार यांच्यात चर्चेची तिसरी फेरी झाली. सरकारने दावा केला की विद्यार्थ्यांच्या सुमारे ९८ टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. जेपीएससी-पीटी परीक्षा रद्द करण्यास सहमती दर्शवली गेली, मात्र जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करणे आणि सीबीआय चौकशीबाबत अद्याप करार झालेला नाही. .दरम्यान, जेपीएससीमध्ये मोठा प्रशासकीय बदल झाला आहे. आयोगाचे तीन सदस्य अजिता भट्टाचार्य, जमील अहमद आणि अनिमा हंसदा यांनी राजीनामे दिले असून ते स्वीकारण्यात आले आहेत. यापूर्वी अध्यक्ष एल. खियांगटे यांनीही राजीनामा दिला होता. सध्या सीआयडी अनियमिततेची चौकशी करत आहे. रांचीत सुमारे दोन हजार पोलिस कर्मचारी आणि दंगलविरोधी पथके तैनात करण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.