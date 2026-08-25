Abhijit Dipke: ‘कॉक्रोच’ शब्दावरून मोठा खुलासा; अभिजीत दीपके यांचा दावा, तर CJI सूर्यकांत यांच्याबाबत सौरभ दास काय म्हणाले?

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान केलेल्या ‘कॉक्रोच’ या उल्लेखावरून नव्या चर्चेला सुरुवात झाली होती. हा शब्द कॉक्रोच जनता पक्षाचे (CJP) प्रवक्ते सौरभ दास यांच्यासाठीच वापरण्यात आला होता, असा दावा CJPचे संस्थापक आणि राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके यांनी केला आहे. स्वतः सौरभ दास यांनीही ही शक्यता व्यक्त केली आहे. न्यायालये आणि न्यायाधीशांवर केलेले लेखन तसेच दाखल केलेल्या आरटीआय अर्जांमुळे ही टिप्पणी आपल्याला उद्देशून असू शकते, असे दोघांचे म्हणणे आहे..सौरभ दास यांची पत्रकारिता आणि आरटीआय अर्जएका मुलाखतीत सौरभ दास यांनी सांगितले की, त्यांच्या पत्रकारितेच्या कामात कायद्याशी संबंधित विषयांवर, विशेषतः न्यायाधीशांबाबत लेखनाचा समावेश आहे. त्यावेळी ते ‘कॅराव्हान’ मासिकासाठी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यावर व्यक्तिचित्र लिहीत होते. यापूर्वी त्यांनी माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यावरही लेखन केले होते. या लेखासाठी त्यांनी काही आरटीआय अर्ज दाखल केले होते.याच पार्श्वभूमीवर दीपके यांनी सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत ‘कॉक्रोच’ हा शब्द सौरभ दास यांच्यासाठी वापरण्यात आला होता, असे म्हटले. त्या काळात दास यांच्याकडून सर्वाधिक लेखन होत असल्याने ही टिप्पणी त्यांच्याबद्दलच होती, असा दीपके यांचा दावा आहे..दास यांच्याकडेही आले होते संकेतदीपके यांच्या दाव्याला दुजोरा देताना दास यांनी सांगितले की, त्यावेळी काही वकील आणि निवृत्त न्यायाधीशांनी त्यांच्याशी संपर्क साधून ही टिप्पणी त्यांच्याबद्दल असल्याचे सांगितले होते. त्याच काळात ते सूर्यकांत यांच्यावर व्यक्तिचित्र लिहीत होते आणि आरटीआय अर्जही दाखल करत होते. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी काही तरुणांना नोकरी न मिळाल्याने ते माध्यमकर्मी किंवा आरटीआय कार्यकर्ते बनतात आणि व्यवस्थेवर हल्ला करतात, असा उल्लेख केला होता. त्यामुळे ही टिप्पणी आपल्यासाठी असण्याची शक्यता आहे का, असा प्रश्न दास यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी, ‘मला माहीत नाही, तसे असू शकते,’ असे म्हटले..दिल्लीत सुरू होणार मोठं मिशन; भारतात का येतेय ही अवकाश गुप्तचर कंपनी? छोट्या उपग्रहांची मोठी तयारी.सरन्यायाधीशांनी गैरसमज दूर केलादरम्यान, सरन्यायाधीशांची टिप्पणी देशातील बेरोजगार तरुणांविरोधात असल्याचे चित्र काही ठिकाणी मांडण्यात आले होते. मात्र, नंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी न्यायालयातच या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.आपण बनावट किंवा खोट्या पदव्यांच्या आधारे कायद्यासारख्या क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींवर टीका केली होती, असे त्यांनी सांगितले. अशा व्यक्तींनी माध्यमे, सोशल मीडिया आणि इतर प्रतिष्ठित व्यवसायांमध्येही प्रवेश केला असून, त्यांना त्यांनी परजीवींसारखे संबोधल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. देशातील तरुणांवर टीका केल्याचा दावा निराधार असल्याचेही त्यांनी म्हटले..‘कॉक्रोच जनता पक्षाची’ स्थापनासरन्यायाधीशांच्या ‘कॉक्रोचवरील वक्तव्यानंतरच ‘कॉक्रोच जनता पक्ष’ म्हणजेच CJPची स्थापना झाल्याचे सांगितले जाते. या वक्तव्यानंतर अभिजीत दीपके यांनी इन्स्टाग्रामवर ‘सर्व कॉक्रोच एकत्र आली तर काय होईल?’ असा सवाल केला. ही पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर त्यांनी इन्स्टाग्रामवर ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ नावाचे हँडल सुरू केले.दीपके यांना अवघ्या चार दिवसांत इन्स्टाग्रामवर सुमारे २५ दशलक्ष फॉलोअर्स मिळाल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर अमेरिकेतून भारतात परतल्यानंतर त्यांनी नीट पेपरफुटीविरोधात आंदोलन सुरू केले..Latur CJP School Audit: कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके उद्या लातूर दौऱ्यावर; ‘CJP चे स्कूल ठीक करो’ अभियानातून चार शाळांचे सोशल ऑडिट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.