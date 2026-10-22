Annamalai News: CJPचे समर्थन, भाजपला खडे सवाल! काय म्हणाले अण्णामलाई?

New Delhi : लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारले, तर थेट विदेशी हस्तक ठरवले जाते, अशा शब्दांत भाजपचे तमिळनाडूतील माजी प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र डागले. त्यांच्या या भूमिकेवरून भाजप आणि त्यांच्यात पुन्हा वाद निर्माण झाला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.BJP Victory: अमित शाह बोलले! राहुल गांधींना दिलं प्रत्युत्तर; म्हणाले, 2029च्या निवडणुकांमध्ये....दिल्लीतील कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) कार्यकर्त्यांवरील पोलिसांच्या कारवाईवरून त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. आंदोलनाच्या पद्धतीशी सहमत नसलो, तरी संबंधितांना आंदोलन करण्याचा आणि सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे, अशी भूमिका अण्णामलाई यांनी मांडली..CJP Leaders Notice : सौरव दास,आशुतोष रांका यांच्या अडचणी वाढल्या ! तिहारमधून सुटताच क्राईम ब्रँचची नोटीस; चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश.जंतरमंतरवरील निर्बंधांवर सवालCJP च्या कार्यकर्त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन केले होते. या प्रकरणात संघटनेचे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्या कोठडीची मुदत वाढवण्यात आली होती..अण्णामलाई यांनी जंतरमंतरला आंदोलनस्थळाच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय, प्रतिबंधात्मक नजरकैदेची प्रक्रिया आणि जामीनदारांची कागदपत्रे नाकारण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. आंदोलनकर्त्यांवर पेलेट गन वापरण्यात आल्याच्या आरोपांचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारने प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी टीकाकारांना देशविरोधी ठरवू नये, असेही ते म्हणाले. .भाजपकडून प्रत्युत्तरअण्णामलाई यांच्या भूमिकेवर भाजपनेही आक्षेप घेतला. पक्षाचे तमिळनाडूतील प्रवक्ते नारायणन थिरुपथी यांनी मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) मुद्द्यावरून अण्णामलाईंच्या भूमिकेत बदल झाल्याचा आरोप केला. भाजपमध्ये असताना त्यांनी SIR प्रक्रियेचे समर्थन केले होते; आता पक्ष सोडल्यानंतर त्यांची भूमिका बदलल्याचे थिरुपथी यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.