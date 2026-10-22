देश

Annamalai News: CJPचे समर्थन, भाजपला खडे सवाल! काय म्हणाले अण्णामलाई?

K Annamalai on CJP Protest: जंतरमंतरवरील निर्बंध, प्रतिबंधात्मक नजरकैद आणि जामीनदारांची कागदपत्रे नाकारण्यावरून उपस्थित केले प्रश्न; भाजपनेही अण्णामलाईंच्या भूमिकेवर केले सवाल.
K. Annamalai
K. Annamalaisakal
Ashok Jawale
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New Delhi : लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारले, तर थेट विदेशी हस्तक ठरवले जाते, अशा शब्दांत भाजपचे तमिळनाडूतील माजी प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र डागले. त्यांच्या या भूमिकेवरून भाजप आणि त्यांच्यात पुन्हा वाद निर्माण झाला आहे.

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