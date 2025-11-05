Bishnoi Gang: धक्कादायक! हल्लेखोर आले अन् धाड... धाड... धाड... प्रसिद्ध कबड्डीपटूला बिश्नोई टोळीनं संपवलं, प्रकरण काय?

पंजाबमधील लुधियाना जिल्ह्यातील समराला ब्लॉकमध्ये काल रात्री उशिरा एका कबड्डी खेळाडूची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. मृत खेळाडूचे नाव गुरविंदर सिंग असे आहे. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने या हत्येची जबाबदारी स्वीकारली आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी लुधियानामध्ये कबड्डी खेळाडू तेजपालची हत्या करण्यात आली होती. कबड्डी खेळाडूंच्या सततच्या हत्यांमुळे परिसरात भीती आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून गुन्हेगारांचा शोध सुरू केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी रात्री उशिरा लुधियाना जिल्ह्यातील समराला ब्लॉकमध्ये कबड्डीपटू गुरविंदर सिंगची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. घटनेच्या वेळी, गुरविंदर सिंग त्याचे मित्र धरमवीर आणि लवप्रीत यांच्यासोबत गावातील एका मेडिकल स्टोअरजवळ उभे होते. जिथे ते एका सामुदायिक कार्यक्रमाची तयारी करत होते. हल्लेखोरांनी अचानक त्यांच्यावर गोळीबार केला. गुरविंदर आणि धरमवीर दोघेही गंभीर जखमी झाले. तर त्यांचा मित्र लवप्रीत सुखरूप बचावला..Viral Video: मुख्याध्यापिकेने तर हद्द ओलांडली! वर्गातच विद्यार्थिनींकडून सेवा; सोशल मीडियावर संताप, व्हिडिओ व्हायरल .घटनेनंतर लगेचच दोन्ही जखमींना समरला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. जिथे त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने डॉक्टरांनी त्यांना चंदीगडच्या पीजीआयएमईआर येथे रेफर केले. कुटुंब गुरविंदर आणि धर्मवीर यांना चंदीगडला घेऊन जात असताना वाटेतच गुरविंदरचा मृत्यू झाला. धर्मवीर यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जिथे त्यांच्यावर गंभीर अवस्थेत उपचार सुरू आहेत. या घटनेने संपूर्ण गाव हादरले..पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांना घटनास्थळावरून अनेक रिकामे गोळ्यांचे खोके सापडले. त्यांनी गुन्हा दाखल केला आहे. हल्लेखोरांचा शोध सुरू केला आहे. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये संशयित पळून जाताना कैद झाले आहेत. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने अनमोल बिश्नोई यांच्या नावाने सोशल मीडिया पोस्ट करून या हत्याकांडाची जबाबदारी स्वीकारली. पोस्टमध्ये लिहिले आहे, "मानकी समरलमध्ये आज झालेल्या हत्येबद्दल सत् श्री अकाल, राम राम बंधूंनो,.".हॅरी बॉक्सर आणि आरजू बिश्नोई (लॉरेन्स बिश्नोई ग्रुप) यांनी या हत्येची जबाबदारी स्वीकारली आहे. करण माडपूर आणि तेजी चक यांनी ही हत्या केली आहे. बब्बू समरला आणि त्याच्यासोबत जे आमच्या शत्रूंना पाठिंबा देत आहेत, त्यांनी काळजीपूर्वक ऐका: तुमच्यापैकी जो कोणी आम्हाला सापडेल त्याच्याशीही आम्ही असेच वागू. हा सर्वांना इशारा आहे: शत्रूंना पाठिंबा देणाऱ्यांनो, तुमचे मार्ग सुधारा किंवा तयार व्हा. पुढची गोळी तुमच्या छातीवर आदळेल; आम्ही सर्वांवर लक्ष ठेवून आहोत..राहुल गांधींनी ब्राझिलियन मॉडेलचा फोटो दाखवून टाकला नवा बॉम्ब ! २२ वेळा मतदान, कोण आहे ती? सीमा, स्विटी, सरस्वती...;.स्थानिकांनी सांगितले की, गुरविंदर सिंग हा एक सक्रिय कबड्डी खेळाडू होता. तो स्थानिक आणि जिल्हास्तरीय स्पर्धांमध्ये वारंवार भाग घेत असे. या घटनेनंतर परिसरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. पोलिसांनी पीडितेच्या कुटुंबाला आश्वासन दिले आहे की ते आरोपींना लवकरात लवकर अटक करतील आणि कठोर कारवाई करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.