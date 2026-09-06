लाज वाटत नाही का? खासदार निधी खर्च होत नसल्यानं कंगना रनौत संतापल्या; म्हणाल्या, निगेटिव्ह प्रचार होतोय, रील्स बनतायत

हिमाचल प्रदेशात २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीच्या तयारीला भाजप आतापासूनच लागले आहे. भाजपचे खासदार राज्यात सक्रीय झालेत. मंडीमधून खासदार अभिनेत्री कंगना रनौत या दिशा बैठकीत पोहोचल्या होत्या. या बैठकीत कंगना रनौत यांनी अधिकाऱ्यांना कठोर शब्दात खडसावलं. अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे खासदार निधी अर्धाही खर्च झाला नाही असंही त्या म्हणाल्या. याआधी कंगना रनौत यांना खासदार निधीबाबत विचारण्यात आलं होतं तेव्हा खासदार निधीबाबत माहिती नसल्याचं त्या म्हणाल्या होत्या..कंगना रनौत यांनी त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघात डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेन अँड मॉनिटरिंग कमिटी (दिशा)च्या बैठकीला उपस्थिती लावली होती. यावेळी अधिकाऱ्यांना खडसावत कंगना म्हणाल्या की, खासदार निधीत ११ कोटी रुपये होते. त्यापैकी फक्त ५० लाख खर्च झालेत. मला खोटी जुमलेबाजी नको. प्रत्येक मिटिंगला हेच ऐकायला मिळतं. कामावरून राष्ट्रीय माध्यमात खिल्ली उडवली जात आहे. पण अधिकारी माझ्यापेक्षा चांगला अभिनय करतायत..कृष्णराज यांच्या पदाचा उल्लेख करताना गफलत, धनंजय महाडिक यांचा VIDEO VIRAL.काही दिवसांपूर्वी कंगना रनौतने म्हटलं होतं की, हिमाचल प्रदेशात भाजप सरकार आलं तर आरएसएसकडून चालवल्या जाणाऱ्या शाळा सुरू केल्या जातील. याआधी पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी १ हजार विद्या भारती संस्थान सुरू करण्याचे संकेत दिले होते. कंगना रनौत यांनी याचं समर्थन केलं आणि हिमाचलमध्येही अशाच योजना सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती..कंगना रनौत यांनी अधिकाऱ्यांकडे निधीचा हिशोब मागितला आहे. तसंच काम होऊ न देण्याचं खापर हिमाचलच्या राज्य सरकारवर फोडलंय. महिन्याभरापूर्वी कंगना रनौत यांनी म्हटलं होतं की, अधिकारी फाइल अडवून ठेवतात आणि काम होऊ देत नाहीत. खासदारांच्या निधीचे पैसेही विकास कामांमध्ये खर्च केले जात नाहीत..मतदारसंघात १० कोटी पेक्षा जास्त रस्त्यांवर खर्च करायचा होता पण प्रत्यक्षात दीड कोटीचंही काम झालं नाहीय. भू संपादन, परवानग्या आणि ना हरकतच्या नावाखाली काम अडवलं जात असल्याचा आरोप कंगना रनौत यांनी केला..लाज वाटत नाही का? मला तुमचं ऑफिस मिळालं तर एका दिवसात काम करून दाखवेन, तुम्हाला केंद्रातून पत्र पाठवावं लागतं की काम करा. इतकं निगेटिव्ह प्रचार होतोय, रील्स बनवतायत. तुमच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल देशातील लोकांना सांगू का? तुम्हाला लाज वाटते का? ११ कोटीते ५० लाखच खर्च झाले असं म्हणत अधिकाऱ्यांवर कंगना रनौत भडकल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.