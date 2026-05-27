Cockroach Janata Party: ''कॉकरोच जनता पार्टी'वर काँग्रेसची नेमकी भूमिका काय? राहुल गांधींचे निकटवर्तीय नेत्याने केली सडकून टीका

Rahul Gandhi News: ''देशातील खरी विरोधी पक्षीची लढाई ही सोशल मीडियावर नाही तर रस्त्यावर लढली जात आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी' विरोधी पक्षाची जागा हिरावून घेत नसून, ते केवळ सोशल मीडियावर रील्स बनवणारे लोक आहेत.'' अशा शब्दात काँग्रेस नेते कन्हैया कुमार यांनी भूमिका स्पष्ट केली..कन्हैया कुमार पुढे म्हणाले की, कॉकरोच जनता पार्टी' हा पक्ष अजून पूर्णपणे एक राजकीय संघटना म्हणून उभा राहिलेला नाही. त्यांनी आधी स्वतःचा अधिकृत पक्ष स्थापन करावा, जमिनीवर जाऊन काम करावे; कारण केवळ रील्स बनवून राजकारण करता येत नाही. राजकारण चालवण्यासाठी जनतेच्या प्रश्नांवर जमिनीवर उतरून संघर्ष करावा लागतो..देशातील पेपर लीकच्या मुद्द्यावरून कन्हैया कुमार यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. पेपर लीकच्या एवढ्या गंभीर प्रकरणांवर सरकार अजूनही गप्प का आहे? पंतप्रधान मोदी कोणाला वाचवत आहेत? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला..काँग्रेस मागे हटणार नाही- कन्हैया कुमारदेशातील तरुणांच्या भविष्याशी सातत्याने खेळ केला जात असून काँग्रेस या मुद्द्यावरून अजिबात मागे हटणार नाही, असा इशारा कन्हैया कुमार यांनी दिला. पेपर लीकच्या विरोधात देशातील तरुण रस्त्यावर उतरून संघर्ष करेल आणि आगामी काळात याविरोधातील जनआंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असे ते म्हणाले.बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील मतदान प्रक्रियेवरही कन्हैया कुमार यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये मतांची चोरी झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. सुप्रीम कोर्ट भलेही 'एसआयआर' वैध असल्याचे सांगत असले, तरी निवडणूक आयोगाने कशा प्रकारे गैरव्यवहार केला आहे हे राहुल गांधी यांनी पुराव्यांसह देशासमोर मांडले आहे, असा दावा त्यांनी केला.