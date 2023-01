By

नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला दिल्लीमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली. एका २० वर्षीय तरुणीला कारने १३ किलोमीटर फरफटत नेलं. यामध्ये तरुणीच मृत्यू झाला. तिच्या अंगावरचे सगळे कपडे फाटले होते. या प्रकरणी सात आरोप अटकेत आहे. दरम्यान, चौकशीमध्ये आरोपींना धक्कादायक खुलासा केला आहे. (Kanjhawala Case Police Claim The Accused Confessed To The Crime)

सुल्तानपुरी घटनेतील आरोपींनी आपला गुन्हा कबूल केला आहे. असा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे. 'स्कूटीला धडक दिल्यानंतर तरुणी गाडीखाली अडकल्याचे त्यांना समजले. तिला बाहेर काढण्यासाठी आरोपींनी कार दोन वेळा पुढे-मागे नेली होती. त्यानंतरही तरुणी न निघाल्याने ते घाबरले आणि वेगाने गाडी चालवू लागले. अशी माहिती चौकशीदरम्यान आरोपिंनी दिली आहे.

हत्येच्या भोवऱ्यात अडकण्याची भिती होती म्हणून....

खुनाच्या गुन्ह्यात अडकण्याची भीती असल्याने कार थांबवून मुलीला काढले नाही, असे आरोपींनी सांगितले. तरुणीला बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी अनेक वेळा कार यू-टर्न केली आणि तिला खराब रस्त्यावर नेले. सुमारे दोन तास कार चालवल्यानंतर कांजवाला येथे यू टर्न घेत असताना मुलगी गाडीतून बाहेर पडली. त्यानंतर त्यांनी भरधाव वेगाने कार चालवली आणि कार मालकाचे घर गाठले. यादरम्यान त्यांनी कार मालक आणि अंकुश यांना घटनेची माहिती दिली.

कारमधील आरोपींनी सांगितले की, घटनेनंतर ते खूपच घाबरले होते. त्यावेळी त्याला काहीच समजले नाही. घटनेनंतर कारमध्ये संगीत वाजत नसल्याची कबुली आरोपींनी दिली आहे. स्वत:ला वाचवण्यासाठी त्यांनी गाडीत संगीत वाजवण्यास सांगितले होते. त्यामुळे मुलगी गाडीत अडकल्याची माहिती त्यांना मिळाली नाही. दुसरीकडे, आरोपींनी चौकशीदरम्यान आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली असून, त्यांच्या जबाबांचीही पडताळणी करण्यात आल्याचे पोलिसांच्या अधिकृत सूत्रांचे म्हणणे आहे.