दिवाळीच्या रात्री भाजप आमदाराच्या भावाची गोळ्या झाडून हत्या; काँग्रेस नेत्यावर गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेशातील कन्नौज जिल्ह्यात दिवाळीच्या रात्री धक्कादायक घटना घडली आहे. भाजप आमदार अर्चना पांडे यांच्या भावाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, दिवाळीच्या आनंदावर शोककळा पसरली आहे. या हत्येमागे राजकीय वैमनस्य आणि जमिनीचा वाद असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणात काँग्रेस नेते अमूल दीक्षित यांच्यावर हत्येचा आरोप असून, ते सध्या फरार असल्याची माहिती आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवाळीच्या रात्री छिबरामऊ पोलीस ठाण्याजवळील एका गल्लीत ही घटना घडली. संध्याकाळी साधारण साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास अनुज कुमार चतुर्वेदी यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. आरोपीने त्यांच्यावर चार गोळ्या झाडल्याचा आरोप आहे. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या अनुज यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला..अनुज हे भाजप आमदार अर्चना पांडे यांचे भाऊ होते. घटनेची माहिती मिळताच आमदार अर्चना पांडे घटनास्थळी पोहोचल्या. यावेळी त्यांना अश्रू अनावर झाले. पोलीस अधीक्षक विनोद कुमार आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांसह मोठा पोलीस फौजफाटा घटनास्थळी दाखल झाला..Pune Crime News: जुन्या वैमनस्याचा भडका; सुतारदरात टोळक्याच्या हल्ल्यात सराइताची हत्या.या हत्येमागे निवडणुकीतील वैमनस्य आणि जमिनीचा वाद असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, या कारणांची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. मृत अनुज यांचे भाऊ धीरज चतुर्वेदी यांनी या घटनेबाबत माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी अमूल दीक्षित आणि अनुज यांच्या लहान भावामध्ये यापूर्वी वाद झाला होता. त्यावेळी आरोपीच्या कानाखाली मारण्यात आली होती..या घटनेचा जाब विचारण्यासाठी अनुज पुढे गेले असता, आरोपीने पिस्तूल काढून त्यांच्यावर गोळीबार केला, असा आरोप धीरज यांनी केला आहे. या प्रकरणातील संशयित आरोपी अमूल दीक्षित हा काँग्रेसचा जिल्हा महासचिव असल्याचं सांगितलं जात आहे..Pune Crime: लोणी काळभोरमध्ये खळबळ! खोकलाई चौकातून घरी निघालेली २७ वर्षीय विवाहिता बेपत्ता; अपहरणाचा संशय.घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी तपासासाठी पाच स्वतंत्र पथकं तयार केली आहेत. फरार आरोपीचा शोध घेण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले जात आहेत. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.