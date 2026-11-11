आसामनंतर आता कानपूरमध्येही रेल्वेचा अपघात! थर्ड एसीचे तीन डबे रुळावरून घसरले, १२ तासांत दुसरी घटना

देशात अवघ्या १२ तासांच्या अंतराने दोन रेल्वे अपघात घडल्याने रेल्वे प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. बुधवारी सकाळी आसाममधील गुवाहाटीजवळ सायरांग-कोलकाता एक्स्प्रेसचे इंजिन आणि पाच डबे रुळावरून घसरले. या घटनेनंतर आता संध्याकाळी उत्तर प्रदेशातील कानपूरमध्ये चौरीचौरा एक्स्प्रेसचा अपघात झाला आहे. या गाडीचे एसी थर्डचे तीन डबे रुळावरून घसरले. सुदैवाने गाडीचा वेग कमी असल्याने मोठी दुर्घटना टळली. या दोन्ही घटनांमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..बुधवारी संध्याकाळी चौरीचौरा एक्स्प्रेस (१५००३) अनवरगंजहून निघून सायंकाळी ५ वाजून ५ मिनिटांनी कानपूर सेंट्रल रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक ७ वर पोहोचली. येथे सुमारे १० मिनिटं थांबल्यानंतर ही गाडी गोरखपूरच्या दिशेने रवाना होत होती. त्याचवेळी अचानक गाडीचे बी-४, बी-५ आणि बी-६ हे तीन एसी थर्ड डबे रुळावरून घसरले..Railway Ticket: सणासुदीच्या गर्दीत तिकीट तपासणीचा धडाका;रेल्वेच्या तिकीट तपासणीत २,९१७ प्रकरणे उघड; २५.७५ लाखांचा दंड वसूल.गाडीला अचानक धक्का बसल्याने प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली. नेमकं काय घडलं, हे समजण्याआधीच स्थानकावरही गोंधळ उडाला. प्रवाशांच्या नातेवाइकांसह गाडीची वाट पाहणाऱ्या लोकांमध्येही चिंता निर्माण झाली. मात्र, या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही..अपघातानंतर लोको पायलट आणि गार्ड यांनी तातडीने रेल्वे नियंत्रण कक्षाला माहिती दिली. त्यानंतर रेल्वे अधिकारी आणि अभियांत्रिकी विभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. कर्मचाऱ्यांनी प्रवाशांना सुरक्षितपणे डब्यांमधून बाहेर काढलं. रुळावरून घसरलेले डबे पुन्हा रुळांवर आणण्याचं आणि रेल्वे वाहतूक पूर्ववत करण्याचं काम सुरू करण्यात आलं. या घटनेमुळे प्लॅटफॉर्म क्रमांक ७ वरील रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला. अपघाताचं नेमकं कारण तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे..Railway Ticket Booking: रेल्वेच्या ऑनलाइन बूकिंगचा बोजवारा, ऐन दिवाळीत सिस्टिम बंद; प्रवाशांचे हाल.दरम्यान, बुधवारी सकाळी गुवाहाटीजवळ डिगारू येथे सायरांग-कोलकाता एक्स्प्रेसचे इंजिन आणि पाच डबे रुळावरून घसरले होते. या गाडीत ३०० हून अधिक प्रवासी होते. या अपघातात चार जण किरकोळ जखमी झाले. दुसऱ्या गाडीला मार्ग देण्यासाठी एक्स्प्रेस थांबवली जात असताना वेगावर नियंत्रण न राहिल्याने हा अपघात झाल्याचं रेल्वे प्रवक्त्यांनी सांगितलं. सोशल मीडियावर व्हायरल व्हिडीओमध्ये लोको पायलट इंजिनमधील उपकरणं काम करत नसल्याचं सांगताना दिसले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.