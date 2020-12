'काँग्रेसशी आघाडी करुन सर्वकाही गमावलं', कुमारस्वामींना सलतंय दुःख

बंगळुरु- कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री तथा जनता दलाचे (सेक्युलर) नेते एचडी कुमारस्वामी यांनी काँग्रेसवर गंभीर आरोप केले आहेत. काँग्रेसवर टीका करताना त्यांनी भाजपचे कौतुकही केले. जर भाजपशी आमचे चांगले संबंध असले असते तर आजही मी मुख्यमंत्रिपदी राहिलो असतो. परंतु, काँग्रेसशी आघाडी करुन मी सर्व काही गमावलो, अशी खंतही कुमारस्वामी यांनी यावेळी व्यक्त केली.

कुमारस्वामी म्हणाले की, मी भाजपशी चांगले संबंध टिकवू शकलो असतो तर आजही मुख्यमंत्रिपदी कायम राहिलो असतो. 2006-2007 मध्ये आणि 12 वर्षांच्या काळात मी जे नाव कमावलो होतो. ते सर्व काँग्रेस पक्षाबरोबर आघाडी करुन गमावून बसलो.

Why did I shed tears in just a month's time after I became CM in 2018? I knew what was going on. The BJP did not hurt me in 2008 the way the Congress did in 2018: HD Kumaraswamy, former Karnataka CM and JD(S) leader (5.12) https://t.co/1jxLp9i7TS

— ANI (@ANI) December 5, 2020